'Украина сражается за всю Европу': Кличко встретился с генсеком 'Сообщества демократий' Гаретом

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с генеральным секретарем межправительственной коалиции "Сообщество демократий" Томом Гаретом. Коллеги обсудили помощь, в которой нуждаются Украина и Киев в борьбе против российской агрессии.

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Об этом он рассказал в своем официальном Telegram-канале.

"Я подчеркнул, что сегодня наше государство сражается не только за свое существование, но и за безопасность всей Европы. Но поблагодарил международных партнеров и друзей за всестороннюю поддержку и помощь", – написал Кличко.

Мэр столицы Украины рассказал, что также с Гаретом обсудили вопросы чрезмерной централизации государственной власти в Украине, непосредственно угрожающей развитию демократии и местного самоуправления.

"Генеральный секретарь "Сообщества демократий" Том Гарет озвучит проблемы, которые мы обсудили перед государствами-членами на форуме "Сообщества демократий"", – отметил Виталий Кличко.