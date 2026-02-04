Ударили 5 ракет, станция уничтожена: Кулеба показал кадры с Дарницкой ТЭЦ

Российская оккупационная армия, во время атаки 3 февраля, уничтожила Дарницкую тепловую электростанцию (ТЭЦ) в Киеве. Враг сознательно попал в объект критической инфраструктуры в разгар сильных морозов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Он подчеркнул, что такие действия агрессора являются частью тактики давления.

"Сегодня более 60 послов и представителей иностранных государств и международных организаций увидели разрушение Дарницкой ТЭЦ в Киеве, которая подверглась массированным атакам со стороны России", – говорится в сообщении.

Кулеба подчеркнул, что ТЭЦ является объектом критической гражданской инфраструктуры, а не военной целью или оборонным объектом. Теплоэлектростанция обеспечивает отоплением жилые дома, больницы и школы. Удар по станции был нанесен сознательно в период сильных морозов, когда тепло является вопросом базового выживания людей.

"Мы показали партнерам реальные последствия атак по энергетике и то, с чем ежедневно работают аварийные бригады. Пока специалисты круглосуточно восстанавливают поврежденные сети, государство параллельно усиливает устойчивость системы", – написал Кулеба.

Он отметил, что ударами по объектам тепло- и энергогенерации оккупанты осуществляют давление на гражданское население, поэтому защита и восстановление энергетической инфраструктуры Украины имеет значение не только для страны, но и для безопасности всей Европы.

Министр выразил благодарность международным партнерам за солидарность и практическую поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA, разрушенную Дарницкую ТЭЦ показали генсеку НАТО Марку Рютте. Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что обстрел был целенаправленным и произошел в период резкого похолодания, когда температура воздуха опустилась до -25 градусов.

