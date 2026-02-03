'Обстрел был сознательный': Шмыгаль показал Рютте последствия российской атаки на одну из киевских ТЭЦ. Фото и видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего визита в Киев во вторник, 3 февраля, посетил одну из столичных ТЭЦ, которая подверглась ночному ракетному удару российских террористов. Украинские чиновники показали Рютте последствия вражеской атаки и обсудили с ним необходимость усиления защиты энергетической инфраструктуры и противодействия киберугрозам.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил, что Россия сознательно нанесла удар по ТЭЦ, которая обеспечивает теплом киевлян.

"Вместе с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте посетили сегодня одну из киевских ТЭЦ, которую этой ночью атаковала Россия. Показали господину Рютте ужасные последствия этой атаки. Враг нанес ракетный удар по энергообъекту, который обеспечивает теплом жителей города. Это гражданский объект", – отметил Шмыгаль.

Обстрел был сознательный

Украинские чиновники подчеркнули, что россияне специально нанесли ущерб энергообъекту именно тогда, когда, мороз достиг аномальных температур. Это настоящее преступление против человечности и ему должна быть дана надлежащая оценка, отметил Шмыгаль.

"Обстрел был сознательный. Именно тогда, когда температура опустилась до - 25°C. Этому преступлению должна быть дана надлежащая оценка. Подчеркнули это вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой", – сказал министр.

Чиновники обсудили сотрудничество

По словам Шмыгаля, украинские чиновники в разговоре с Марком Рютте отметили важность усиления защиты объектов тепло- и электроснабжения и увеличения поставок системы ПВО и ракеты к ним.

"Важно обеспечить своевременные поставки оружия, ведь Россия наращивает свое производство", – отметил Шмыгаль.

Также стороны обсудили сотрудничество в противодействии кибернетическим угрозам в энергосекторе.

"Должны работать совместно, поскольку Россия продолжает вести гибридную войну и против членов НАТО. Обмен опытом поможет нам усилить защиту инфраструктуры", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 3 февраля, в Киев с визитом прибылгенеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Политик вместе с президентом Владимиром Зеленским почтил память погибших украинских защитников и защитниц на Майдане Независимости. После этого Рютте выступил на открытии 15-й сессии Верховной Рады.

