У Кличко объяснили, откроют ли школы и детсады с 15 февраля

Все учебные заведения Киева возобновят свою работу в привычном режиме с понедельника, 15 февраля

Как заявил и.о. первого зампредседателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, в случае необходимости в КГГА примут необходимые оперативные решения, передает пресс-служба учреждения.

По его словам, коммунальные службы за выходные дни намерены устранить последствия осадков, поэтому город вернется к обычному ритму жизни.

"Со своей стороны, коммунальные службы подготовили здания садов и школ и проверили, в первую очередь, на подключение тепла, так как по прогнозам температура днем ​​должна упасть местами до минус 15. Мы следим за ситуацией и, в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких опасений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник", – заявил Мондриевский.

Напомним, в связи с ухудшением погоды столичные власти приняли решение о закрытии садов и школ 11 и 12 февраля.

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