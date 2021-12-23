ТРЦ Retroville в Киеве открыл новогоднюю зону с волшебной елкой

ТРЦ Retroville приглашает погрузиться в атмосферу настоящей сказки! Уникальные фотозоны, увлекательные приключения и яркие эмоции – все, что необходимо для праздничного настроения.

Полюбуйтесь волшебной елкой, которую собственноручно украсили феи флористической компании FIORI! Более 8 метров Рождественской красоты, изысканный праздничный декор, уникальные игрушки – идеальное место для семейного фото!

Посетите Magic Town Coca-Cola — городок, где сбываются мечты! Все желающие могут принять участие в увлекательных квестах и получить новогодние удовольствия.

Проведите время с детьми: для них запланировано множество интересных мастер-классов, кукольный театр, шоу иллюзионистов, научное шоу и многие другие активности.

Видео дня

Пообщайтесь с настоящим Сантой! Из-за пандемических ограничений он не смог покинуть Лапландию, но для гостей Retroville организована прямая линия с возможностью online-общения с помощью волшебной телефонной будки. Все желающие смогут традиционно озвучить сокровенные желания, но уже в инновационном формате 😉.

Отправьте друзьям и родным открытку магической почтой!

Встречаемся в ТРЦ Retroville будет куча подарков и веселья!