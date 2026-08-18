Трехметровое сердце, VR и ИИ-аватары: в Киеве откроется интерактивный проект «Тело человека»

29 августа на Львовской площади в Киеве откроется масштабный интерактивный проект "Тело человека", который позволит буквально заглянуть внутрь человеческого организма, увидеть органы в виде гигантских 3D-моделей и взаимодействовать с экспонатами с помощью современных технологий.

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Посетители смогут вблизи увидеть, как бьется трехметровое сердце и дышат легкие, пройти через интерактивный туннель пищевода, изучить работу мозга с помощью визуализации нейронных импульсов и т. д.

И всё это – на площади более 5 000 квадратных метров, среди интерактивных панелей, цифровых инсталляций, сенсорных тестов, селфи-зон и ИИ-аватаров.

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"Мы хотели, чтобы этот проект не был сухой теорией, а полным погружением. С помощью VR-технологий и интерактивных инсталляций мы хотим просто и увлекательно показать, как на самом деле работает человеческий организм. Чтобы после посещения человек не только узнал что-то новое, но и по-другому взглянул на собственное тело и здоровье", – рассказывает организатор проекта, основатель компании Unipark Денис Погорелко.

Помимо гигантских моделей органов, на площадке будут работать сенсорные экраны, мультимедийные панели, VR-зоны и AI-боксы. Посетители смогут измерить пульс, послушать сердцебиение через стетоскоп, воспользоваться анализатором тела, пройти тесты на координацию и слух или опознать орган на рентгеновском снимке.

К проекту присоединились известные представители медицины, спорта, культуры и шоу-бизнеса. Послом "Зоны сердца" стал кардиохирург и трансплантолог Борис Тодуров, а Институт сердца МЗ Украины стал главным медицинским партнером проекта.

Одной из технологических особенностей проекта станут цифровые селфи-аватары известных украинцев, с которыми смогут взаимодействовать посетители. Спортивными селфи-аватарами проекта стали боксер Александр Гвоздик и баскетболист, а также новый "Холостяк" страны Вячеслав Кравцов.

Голосами отдельных зон и экспозиций станут Ольга Сумская, Павел Зибров, KAZKA, Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик, Владимир Горянский, Вадим Олейник, Гарик Корогодский, Александр Педан и Маша Ефросинина, ONUKA, Сергей Танчинец (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ), Анита Луценко.

К созданию экспозиции привлекли специалистов из медицинской и научной сфер, чтобы совместить технологичность с научной достоверностью. На площадке также будут проходить лекции с участием врачей и ученых, а для детей подготовлены анимационные ролики, которые простым языком объяснят, как работает человеческий организм.

Билеты – в кассе и на официальном сайте проекта.

Подробности – на официальном сайте, в Instagram и Facebook мероприятия.

Когда: с 29 августа

Адрес: Львовская площадь, 8А, Киев