Тот, кто поднимает руку на женщину, не достоин называться мужчиной: Кличко прокомментировал инцидент с дракой главы РГА и своего заместителя

Мэр Киева Виталий Кличко осудил действия главы Деснянской РГА Максима Бахматова, который силой вытолкал с трибуны заместителя председателя КГГА Анну Старостенко, применив к ней физическую силу. Городской голова столицы подчеркнул, что Бахматов совершил недостойные для мужчины действия.

Видео дня

Об этом Виталий Кличко написал в соцсетях.

"Тот, кто поднимает руку на женщину, не достоин называться мужчиной. Тем более быть руководителем любого уровня. Даже если он кричит, что он представитель президента.

Сегодняшнее нападение на заместителя председателя КГГА и представительницу общины Анну Старостенко – проявление вседозволенности и противоправных действий так называемым "управленцем" Деснянского района, – подчеркнул мэр Киева.

Виталий Кличко выразил надежду, что "в Офисе президента дадут оценку члену своей команды, а правоохранители квалифицируют действия этого чиновника".

Что предшествовало

Недавно назначенный председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов подрался с женщиной – заместителем Киевского городского головы Анной Старостенко.

Инцидент произошел в помещении Деснянской РГА 27 августа, во время отчета Бахматова.

Между чиновниками возник спор, Бахматов пытался забрать микрофон у Старостенко и обратился к ней с обвинениями.

Старостенко не смогла ответить на это, поскольку Бахматов выхватил у нее из рук микрофон и указал ей на выход. Вместо этого она пошла к трибуне, чтобы говорить в микрофон. Максим Бахматов догнал ее и силой выталкивает с трибуны. В этот момент Бахматов выкрикивал: "Вы напали на председателя РГА, представителя президента".