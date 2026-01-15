Тепло есть не в каждом доме: Кличко сказал, где в Киеве самая сложная ситуация с отоплением

В Киеве без отопления до сих пор остаются около 300 многоэтажных домов. Коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение.

Видео дня

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале

"На сегодня около 300 многоэтажных домов Киева остаются без отопления (из тех 6000, где не было теплоснабжения после массированной атаки на столицу 9 января). Коммунальщики продолжают круглосуточно ремонтировать поврежденную врагом критическую инфраструктуру. Ситуация же с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Сейчас Киев живет по экстренным графикам отключений света. Почасовые графики не действуют. Энергетики тоже работают 24/7, преодолевая последствия чрезвычайной ситуации", – написал Виталий Кличко.

Он напомнил, что город запитал объекты критической инфраструктуры мощными генераторами и мобильными котельными. Отметил, что подключают к генераторам и теплопункты некоторых крупных многоэтажек, где нет тепла и света уже шестые сутки. Работают в столице более 1200 пунктов обогрева.

"Мы делаем все, что можем в этих условиях. Но ситуация очень сложная. И в энергетике, и с погодными условиями", – подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 14 января, погиб коммунальщик. Это произошло, когда работник КП "Киевтеплоэнерго" разгружал оборудование генератора, привезенного в Оболонский район для обеспечения отоплением отдельных жилых домов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!