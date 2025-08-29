Светлая память: на войне погиб Герой из Киевской области, который служил в должности связиста. Фото

29 августа 2025 года на фронте погиб Александр Третьяк, уроженец Киевской области. Он проходил службу в воинской части А7090 в должности связиста в звании рядового. Защитник имел боевой опыт на Донецком и Запорожском направлениях.

О гибели военного сообщил секретарь Березанского городского совета Олег Сивак. В заметке в Facebook он отметил, что община потеряла достойного земляка, который с первых дней службы проявлял преданность и мужество.

"Светлая память Александру. Искренние соболезнования родным и близким", – написал Сивак.

Что известно о Герое?

Александр Третьяк родился 2 сентября 1983 года. На военную службу был призван 5 июня 2022 года Первым отделом Броварского РТЦК и СП.

В 2023 году он получил тяжелые ранения во время боев за Авдеевку, однако после лечения вернулся в строй. Его собратья вспоминают, что он всегда оставался спокойным и надежным в самых тяжелых ситуациях.

Прощание с героем

Церемония прощания с Александром состоится 30 августа в 13:00 в городе Березань на улице Михайловской, 5. В 13:15 жители общины смогут стать живым коридором возле Октябрьского кладбища. Захоронение состоится на аллее Героев этого же кладбища. Городской совет призвал жителей достойно провести защитника в последний путь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 17 апреля 2025 года, во время выполнения боевого задания погиб 51-летний военнослужащий Виктор Сербиненко. Он проживал в Березанской общине Киевской области. Сердце солдата перестало биться вблизи села Осоевка Сумской области.

