Суд признал недостоверной распространенную информацию о служебных командировках руководителя аппарата КГГА

В пятницу, 14 августа, суд поставил точку в деле о распространении правоохранительными органами недостоверной информации о служебных командировках руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного. Суд полностью удовлетворил иск к Офису Генерального прокурора, Национальной полиции Украины, ГУ Национальной полиции в г. Киеве и Киевской городской прокуратуре. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный на своей странице в Facebook.

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"Распространенные на официальных ресурсах правоохранительных органов утверждения о якобы неслужебном характере моих командировок и подделке с этой целью документов суд признал не соответствующими действительности. Ответчики обязаны опровергнуть эту информацию. Это первый случай в судебной практике, когда иск об опровержении недостоверной информации, распространенной правоохранительными органами на их официальных ресурсах, удовлетворен в полном объеме", – подчеркнул Дмитрий Загуменный.

Он отметил, что в свое время эти утверждения стали основанием для его публичной дискредитации и нанесли репутационный ущерб не только ему лично, но и городским властям в целом.

"Именно поэтому я решил защищать свое имя и свою профессиональную репутацию законным путем – в суде. После рассмотрения дела, ряда судебных заседаний, изучения доказательств и аргументов сторон суд пришел к однозначному выводу: информация, распространявшаяся правоохранительными органами, не соответствовала действительности. Благодарю суд за беспристрастное и объективное рассмотрение дела", – отметил руководитель аппарата КГГА.

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Он также отметил, что для него это решение важно не только как восстановление справедливости в конкретной ситуации. Это также подтверждение принципа: любые обвинения должны основываться на установленных фактах, а правоохранительные органы должны ответственно относиться к информации, которую распространяют от своего имени.