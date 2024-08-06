Строительные работы на Бессарабском рынке не предполагают вмешательства в историческую идентичность сооружения – КГГА

В помещении крытого рынка на Бессарабской площади, 2 продолжаются работы по организации части внутреннего пространства и восстановлению торговых рядов. В частности рынок не прекращает работу, а в части помещения сейчас убирают напольные надстройки постсоветского периода. Это позволит эффективно организовать внутреннее пространство для торговли и посетителей. При этом никакого вмешательства в исторические детали конструкций работы не предусматривают, ведь здание рынка внесено в список памятников архитектуры.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Разговоров о реконструкции или перестройке помещения рынка быть не может, ведь это памятка архитектуры. Наша задача и дальше сохранять рынок. Как его историю, так и функционал. Он должен быть привлекательным магнитом для киевлян и гостей города, а также быть прибыльным, чтобы удерживать помещение в надлежащем состоянии", – рассказал Валентин Мондриевский.

Он призвал активистов и блоггеров не манипулировать "реконструкцией", ведь еще в 2013 году было утверждено распоряжение КГГА, предусматривающее разработку проекта реставрации здания рынка без изменения его функционала. Но речь не идет и о реставрации – для нее должен быть разработан и утвержден проект.

"Здание нужно приводить в порядок. Однако, учитывая ситуацию в стране, мы рассчитываем только на средства, полученные от прибыли предприятия. Поэтому работы по организации части внутреннего пространства продвигаются не скоро. Улучшение вида торговых мест поможет рынку существовать дальше и оставаться своеобразным гастрономическим центром города", – рассказал директор коммунального предприятия "Бессарабский рынок" Николай Ковальчук.