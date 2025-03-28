Столкновение возле ТЦК в Киеве: в полиции рассказали, почему возник конфликт. Фото

В Киеве полиция открыла три уголовных производства по факту инцидента с подозрительным автомобилем, припаркованным у админздания Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Правоохранители также прокомментировали стычку возле ТЦК.

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Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Киеве. Там объяснили, почему изъяли авто.

В полиции отметили, что в них поступило сообщение о подозрительном микроавтобусе, припаркованном возле Голосеевского РТЦК. Правоохранители проверили транспортное средство и не нашли никаких опасных предметов.

Во время дальнейшего общения с водителем автомобиля правоохранители обнаружили несоответствие в его документах. Учитывая это, следователи решили изъять транспортное средство.

Однако водитель не реагировал на требования сотрудников полиции и пытался воспрепятствовать проведению следственных действий. В настоящее время нарушитель доставлен в районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств, автомобиль изъят для проведения необходимых исследований.

Нарушителя доставили в районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств. Автомобиль был изъят для проведения необходимых исследований.

Полиция осуществляет досудебное расследование по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины; ст. 358 (подделка документов) и ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства)).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 28 марта полиция перекрывала улицу возле Голосеевского РТЦК. Это было сделано из-за подозрительного автомобиля, который долгое время был припаркован рядом.

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