Столица не повышала тариф на теплоснабжение: Кличко обратился к киевлянам с просьбой своевременно рассчитываться за отопление

Киев и в этот отопительный сезон не повышал тариф на теплоснабжение. Столица просит жителей города своевременно платить за предоставленные коммунальные услуги, потому что от этого зависит стабильная работа жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире Национального телемарафона "Единые новости".

"Чтобы мы могли закупать газ и другое горючее, городу нужны средства. С НАК "Нафтогаз" заключены договоры. Однако существует задолженность за потребленный газ, часть которой – это разница в тарифах, которую должно возместить государство. Другая часть – долги потребителей. Часть задолженности перед Нафтогазом "Киевтеплоэнерго" реструктуризирует – соответствующий алгоритм Киевсовет согласовал 5 октября", – отметил мэр.

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"А что касается другой части, то мы до сих пор ожидаем решения правительства о компенсации разницы в тарифах. Ответа на все наши обращения до сих пор нет. И этот вопрос, напомню, касается не только Киева, но и всех других общин. Долг перед Киевом - 6,8 миллиарда, который правительство обещало погасить. А по всей стране - 36 миллиардов! А как выживать маленьким городам и поселкам, где вообще ограничены возможности?", - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы также отметил, что город усиленно готовился к сложной зиме. Потому что, по оценкам экспертов, российские оккупанты будут продолжать атаковать объекты критической инфраструктуры.

"Система противовоздушной обороны стала более надежной. Но военные предупреждают, что нет стопроцентной гарантии безопасности. Поэтому, учитывая опыт прошлого года, мы подготовились к экстренным ситуациям. Около 150 бюветных комплексов имеют возможность оперативно подключиться к генераторам. Более 100 котельных города также возможно оперативно переключить на работу от генераторов, приобрели 23 мобильных передвижных котельных, которые, в случае необходимости, обеспечат на определенный период теплом медицинские учреждения, школы, пункты обогрева, на всех объектах инфраструктуры мы создали необходимый запас горючего, работают в столице и пункты. обогрева", – сообщил Виталий Кличко.