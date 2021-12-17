Столичная больница получила от Марины Порошенко инновационный прибор для лечения зрения

Лидер "Европейской солидарности" в Киевсовете Марина Порошенко в пятницу, 17 декабря, передала киевской больнице №4 операционный офтальмологический микроскоп OMS-800. С помощью этого инновационного прибора последнего поколения специалисты теперь могут возвращать зрение киевлянам максимально безопасно.

Об этом лидер "Евросолидарности" в Киевсовете сообщила на своей Facebook-странице.

По словам Марины Порошенко, этот прибор позволяет с филигранной точностью осуществлять хирургические вмешательства на глазах при глаукоме, катаракте, помутнении стекловидного тела и других патологиях.

Такое оборудование в разы повышает результативность хирургических вмешательств и снижает риски осложнений.

Также сегодня осмотрели помещение, где уже в начале года планируем начать ремонтные работы и создать новое офтальмологическое отделение, чтобы киевляне с нарушением зрения могли получить медицинскую помощь быстро и качественно. Продолжаю работать над тем, чтобы в столичных медицинских учреждениях были созданы условия и для врачей, и для пациентов", – добавила депутат Киевсовета.