Столичная больница получила от Марины Порошенко инновационный прибор для лечения зрения

Глеб Иванов
Кияни
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Столичная больница получила от Марины Порошенко инновационный прибор для лечения зрения

Лидер "Европейской солидарности" в Киевсовете Марина Порошенко в пятницу, 17 декабря, передала киевской больнице №4 операционный офтальмологический микроскоп OMS-800. С помощью этого инновационного прибора последнего поколения специалисты теперь могут возвращать зрение киевлянам максимально безопасно.

Об этом лидер "Евросолидарности" в Киевсовете сообщила на своей Facebook-странице.

По словам Марины Порошенко, этот прибор позволяет с филигранной точностью осуществлять хирургические вмешательства на глазах при глаукоме, катаракте, помутнении стекловидного тела и других патологиях.

Такое оборудование в разы повышает результативность хирургических вмешательств и снижает риски осложнений.

Также сегодня осмотрели помещение, где уже в начале года планируем начать ремонтные работы и создать новое офтальмологическое отделение, чтобы киевляне с нарушением зрения могли получить медицинскую помощь быстро и качественно. Продолжаю работать над тем, чтобы в столичных медицинских учреждениях были созданы условия и для врачей, и для пациентов", – добавила депутат Киевсовета.

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Столичная больница получила от Марины Порошенко инновационный прибор для лечения зрения
Столичная больница получила от Марины Порошенко инновационный прибор для лечения зрения
Столичная больница получила от Марины Порошенко инновационный прибор для лечения зрения
Столичная больница получила от Марины Порошенко инновационный прибор для лечения зрения
Столичная больница получила от Марины Порошенко инновационный прибор для лечения зрения
УкраинаКиевПартия "Европейская солидарность"Марина Порошенко