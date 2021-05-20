Стало известно, на сколько может подорожать проезд в транспорте Киева

В столице на 4-7 гривен может вырасти цена на проезд в общественном транспорте города. Вопрос новых тарифов уже обсуждается в Киевсовете.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в Киевсовете. Наш собеседник рассказал, что в Украине выросли цены на электроэнергию и топливо, поэтому вопрос повышения тарифов на проезд как никогда актуален.

"Проезд не будет стоить выше 15 гривен. Сейчас обсуждается цена в пределах 12-15 гривен", –рассказал наш источник.

Нам также опровергли информацию, которую распространяли некоторые СМИ о том, что стоимость одной поездки может составить более 20 гривен.

Напомним, коммунальные перевозчики столицы заявили, что обоснованная цена на проезд в транспорте не может быть меньше 20 гривен. Правда, мер Киева Виталий Кличко ранее уточнял, что себестоимость одной поездки в коммунальном транспорте составляет 15 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде крупных городов Украины перевозчики требуют повысить цены на проезд в общественном транспорте.