Спецпропуска на проезд в транспорте Киева продавали через интернет

В Киеве начали продавать в сети спецпропуска на проезд в общественном транспорте, которые начнут действовать с 5 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Выдача спецбилетов на проезд в общественном транспорте началось в пятницу, 2 апреля. И сразу в сети начали появляться объявления об их продаже.

В частности, 2 апреля в 17:31 на сайте OLX зафиксировали сообщения о продаже специальных пропусков для проезда в общественном транспорте стоимостью 100 грн.

"Департамент обратился в Главное управление Национальной полиции из-за продажи в сети интернет спецпропусков на проезд в общественном транспорте", – сообщили в департаменте.

В КГГА отметили, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, работники которых работают на предприятиях и учреждениях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города – это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, рабочие супермаркетов и аптек, социальные работники и др.

Как ранее писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, 2 апреля, показал, как будут выглядеть спецпропуска на общественный транспорт.