"Спасибо каждому, кто спасал, лечил и разбирал завалы": Зеленский посетил дом, в который попала российская ракета. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил место трагедии в Киеве, где накануне, ночью 31 июля, российская ракета попала в жилой дом. Это один из самых жестоких ударов по столице за время полномасштабной войны.

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Всего в Киеве в тот день погиб 31 человек, еще 179 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших – взрослые, дети и пожилые люди, сообщил глава государства в Telegram.

Президент выразил искренние соболезнования семьям погибших и всем, кто потерял близких.

"То, что делает Россия, невозможно оправдать. Мы никогда не простим убийств наших людей, этих жестоких ударов. Вчерашним ударом по Киеву Россия убила 31 человека. Сто семьдесят девять человек пострадали. Искренние соболезнования родным, близким, всем, кто потерял самое дорогое. Это один из самых жестоких ударов по столице", – заявил глава государства.

Зеленский на месте разрушенного подъезда девятиэтажного дома пообщался с украинцами и подчеркнул, что государство обязательно поможет и поддержит всех пострадавших.

"И я благодарю каждого, кто работал на месте – спасал, лечил, разбирал завалы. Такая взаимоподдержка чрезвычайно важна. Мы обязательно продолжим работу ради большей защиты наших людей", – подчеркнул президент.

Что предшествовало

Армия РФ в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома.

1 августа объявлено в Киеве и Киевской области днем траура по жертвам российского массированного обстрела, состоявшегося в ночь на 31 июля.

Глава МИД Игорь Клименко 1 августа почтил память погибших на месте удара РФ по многоэтажке в Святошинском районе Киева и показал двигатель вражеской ракеты, которая попала в дом. Под завалами подъезда погибло 28 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль сознательно затягивает войну и игнорирует все международные инициативы по прекращению огня. По его словам, Россия стремится выиграть время для дальнейшего террора против мирного населения, ведь иначе она "не работает".

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