Спасибо, господин генерал: Кличко выразил уважение Сирскому за оборону Киева в самые тяжелые времена

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил генерала Александра Сирского за его профессионализм, организацию обороны столицы весной 2022 года, Харьковское контрнаступление и службу в должности Главнокомандующего ВСУ.

Видео дня

Мэр Киева публично выразил уважение главнокомандующему за оборону страны в своем официальном посте в соцсетях.

Кличко поблагодарил Сырского за совместную работу, эффективные сложные решения и организацию обороны Киева в самые тяжелые времена.

"Мы поближе познакомились в феврале 2022 года во время обороны Киева. Когда нужно было оперативно принимать сложные решения, когда враг стоял у столицы, почти окружив её. Мало кто представляет, как тогда все происходило, что и как делали, чтобы не потерять сердце страны. А ситуация была на грани", — отметил Кличко.

За защиту города киевская община присвоила Сирскому звание "Почетный гражданин города Киева", а впоследствии он был удостоен городских наград в мае 2026 года.

Главные истории дня

Кличко также упомянул освобождение Харьковщины от оккупантов и другие операции, которыми руководил Сырский.

Он отметил, что высказывать претензии или критику в адрес боевого генерала могут только военные, "которые понимают суть процессов и ситуацию на поле боя".

"Сырский выполнял свой долг без телекамер, интервью, постов в соцсетях. Сложный долг в той ситуации, в которой ему приходилось работать. Спасибо, господин генерал! За сотрудничество, за профессионализм!", – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы также обратился к новоназначенному главнокомандующему Михаилу Драпатому.

"Желаю новому главнокомандующему справиться с вызовами новой большой ответственности. За вами — украинская армия и её успех на поле боя", — подчеркнул Виталий Кличко.