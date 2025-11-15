Спасены 68 человек, среди них – пятеро детей: в Деснянском районе завершили аварийные работы после ужасной атаки РФ. Фото

Спустя сутки сотрудники ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы в многоэтажном доме в Деснянском районе Киева. Всего в атакованном российскими террористами доме удалось спасти 68 человек.

Всего за сутки разобраны и вывезены 262 тонны строительных конструкций и древесины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Последствия теракта в Киеве

По данным ведомства, аварийно-спасательные работы в Деснянском районе столицы были завершены до 6:30 утра 15 ноября. Многоэтажный дом российские войска атаковали в 14 ноября.

В ГСЧС отметили, что всего в столице спасены 68 ​​человек из них 5 детей. В результате обстрела пострадали 35 человек, спасены 17 человек, из них один ребенок.

Также в ведомстве сообщили, что силами ГСЧС деблокированы тела 6 погибших. Мирные жители погибли вследствие российских обстрелов прямо в своих домах под завалами.

Что предшествовало

В ночь на 14 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву. Путинские войска применили сотни дронов-камикадзе, баллистические, аэробаллистические и крылатые ракеты. Атака на украинскую столицу продолжалась всю ночь.

Целью террористов в Киеве стали жилые дома, а также объекты энергетической инфраструктуры. В результате террористического обстрела в разных районах города зафиксированы повреждения и возникли пожары. Больше всего разрушений претерпел многоэтажный дом в Деснянском районе.

Напомним, в Днепровском районе Киева во время комбинированной атаки российский дрон попал в пятиэтажный дом. В результате обстрела сгорело несколько квартир, а в стене здания образовалась дыра.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание в жилые и административные здания, пожары возникли в нескольких районах, есть десятки раненых.

