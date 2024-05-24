Социально незащищенные киевляне получат 52 млн грн одноразовой матпомощи ко Дню Киева

Ко Дню Киева столица выплатит по программе "Забота. Навстречу киевлянам" 52 миллиона 230 тысяч гривен единовременной материальной помощи социально незащищенным киевлянам. В общей сложности средства получат более 75 тысяч человек, принадлежащих к 24 категориям, определенным распоряжением городского головы.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.

"Никаких дополнительных заявлений или документов подавать не нужно. Средства автоматически получат киевляне, в том числе и внутренне перемещенные лица, состоящие на учете в органах социальной защиты населения столицы или Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве и проживающие в столице. Если человек получает помощь от города на банковский счет, то выплата поступит в ближайшие несколько дней. Если она пользуется, например, "Укрпочтой" – то вместе со следующей выплатой социальной помощи", – рассказала Марина Хонда.

Сумма выплаты будет составлять от 500 до 1500 гривен.

В частности, материальную помощь получат дети-сироты; лица, получающие пособие на детей с тяжелыми заболеваниями; дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой; лица с инвалидностью I группы, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой; родители, матери погибших в мирное время солдат срочной службы; репрессированные лица, которых в дальнейшем реабилитировали; Праведники Бабьего Яра; участники народного ополчения, участвовавшие в обороне Киева с июля по сентябрь 1941 года; ветераны подпольно-партизанского движения и т.д.