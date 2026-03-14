'Сколько еще продлится война – неизвестно': в Киеве обсудили подготовку гражданских к сопротивлению оккупации

На этой неделе в Киеве состоялся Второй Всеукраинский форум "НАЦСОПРОТИВЛЕНИЕ 2026", посвященный развитию всеобъемлющей системы национального сопротивления. Участие в форуме приняли около 400 участников: представители профильных министерств и ведомств, главы областных военных администраций, центров подготовки населения к национальному сопротивлению, силовых структур, военных подразделений, общественного сектора и бизнеса.

Организаторы форума – Киевский областной центр подготовки населения к национальному сопротивлению, созданный по инициативе Киевской областной военной администрации, и Третий армейский корпус. Стратегический партнер мероприятия – Движение сопротивления ССО ВСУ.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук отметила, что современная война требует не только сильной армии, но и подготовленного общества.

"Украинцы воюют уже 12-й год. Сколько нам еще воевать, никто не знает. Поэтому мы должны быть готовы сражаться столько, сколько потребуется... Государства, которые хотят выстоять, должны не только иметь сильную армию. Они должны иметь устойчивое и выносливое общество", – отметила Верещук.

Также она добавила: "Мы все видим, насколько критически важной для обороноспособности является гражданская энергетика. То же касается транспорта, медицины, гуманитарного реагирования и тому подобное. Современное государство должно уметь использовать невоенные компоненты для усиления собственной обороны.

И, собственно, национальное сопротивление – это один из таких важных невоенных компонентов обороноспособности. Важный, потому что он является одним из инструментов устойчивости гражданского населения. А устойчивость гражданского населения – это одна из важнейших составляющих нашей с вами обороноспособности. Так было в феврале 2022 года. Так было и зимой 2026 года".

Особое внимание на форуме уделили роли Движения сопротивления на временно оккупированных территориях. Представитель Сил специальных операций с позывным "Пирнач" подчеркнул, что борьба в условиях оккупации требует особой мотивации и подготовки: "Какой должен быть сильный идеологический стержень, жертвенность, чтобы, находясь под контролем противника, в жестком контрразведывательном режиме проводить эту борьбу", – отметил он.

Народный депутат Соломия Бобровская подчеркнула необходимость принятия соответствующего законодательства для развития сопротивления: "Требуйте от депутатов принятия закона о национальном сопротивлении. Иначе мы его снова провалим", — заявила она.

Речь идет о законопроекте №13347, которым предлагаются изменения в законы Украины "Об основах национального сопротивления", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе", "О государственной службе" и другие.

Документ предусматривает совершенствование законодательства в сфере национального сопротивления, развитие системы подготовки граждан к обороне государства и формирование оборонного сознания общества. В частности, законопроект предлагает ввести системную подготовку граждан к национальному сопротивлению в учебных заведениях, создать сеть центров подготовки к национальному сопротивлению, определить порядок использования учебного оружия такими центрами, а также расширить полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в этой сфере.