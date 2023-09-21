Силы ПВО уничтожили более 20 вражеских целей в небе над Киевом
Ночью 21 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев крылатыми ракетами. Силы ПВО уничтожили в небе над столице более 20 целей.
В результате сбития ракет произошло падение обломков в нескольких районах столицы. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Российские террористы запускали ракеты по украинской столице из десяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Силами противовоздушной обороны в небе над Киевом было уничтожено более 20 вражеских целей.
В результате падения обломков в Шевченковском районе есть повреждение газовой трубы, предварительно без возгорания. В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили.
В КГВА отметили, что столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Также 21 сентября в Харькове во время воздушной тревоги раздалось по меньшей мере 6 взрывов. Российские террористы ударили по городу ракетами С-300.
– В Черкассах российская ракета была сбита, однако в результате падения обломков пострадал объект гражданской инфраструктуры в центре города. По меньшей мере 5 человек пострадали, еще один находится под завалами.
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