Семья капеллана-волонтера чудом спаслась после российской атаки Киева. Видео

Вследствие ночной вражеской атаки на Киевщину, значительным разрушениям подвергся дом капеллана-волонтера Марка Сергеева. К счастью, он, его жена и трое детей не пострадали.

Мужчина показал последствия российского удара в жилом комплексе "Львовский" и как выглядит его дом внутри. Там видно разрушенные комнаты и множество обломков.

Несмотря на материальные потери, капеллан-волонтер благодарен, что обошлось без жертв.

"Я реально счастлив, что я жив. Это такая милость Божья и мои дети живы, потому что ракета попала прям в четырех метрах. Дома нет, двух машин нет, но дети живы и мы все целы", – подчеркнул он.

На кадрах можно увидеть масштабы разрушений помещения. По всему дому лежат обломки и куски стекла, которое вылетело из окон в результате ударной волны.

Также Марк Сергеев обнародовал видео, где он находится на улице. За его спиной настоящий апокалипсис: значительные масштабы разрушений, пожар, поврежденные дома и машины.

В ночь на воскресенье, 28 сентября, оккупанты начали атаку на Киев и область. Из-за падения обломков вспыхнули многочисленные пожары. Разрушениям подверглись жилые дома, горели машины и хлебозавод. Есть пострадавшие как в столице, так и на Киевщине. Среди жертв – 12-летняя девочка, которая погибла на месте пораженной вражеским средством воздушного нападения многоэтажки в Соломенском районе: ее тело спасатели деблокировали из-под бетонной плиты, которая упала на ребенка.

Последствия атаки были зафиксированы в 5 районах области: Белоцерковском, Фастовском, Бучанском, Обуховском и Бориспольском.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 28 сентября оккупанты ударили по Запорожью. В результате атаки возник пожар в многоэтажке, повреждены производственные помещения, также известно по меньшей мере о 27 пострадавших, среди которых – дети.

