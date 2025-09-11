Сделать города Украины лучше: в Киеве запустят новую школу для урбанистов

Осенью в столице начнет работу Urban Reform School – новая школа неформального образования в сфере пространственного планирования и развития городов. Ее основательницы – архитектор и урбанистка Александра Нарыжная, эксперт по проектированию публичных пространств Анастасия Палий и социолог Мария Грищенко – создают программу на базе десятилетнего опыта собственной общественной организации Urban Reform.

Видео дня

Urban Reform School будет обучать современным подходам к планированию и городскому развитию на основе актуальных практик и реальных кейсов. Цель школы – подготовить поколение урбанистов для восстановления и развития украинских городов и громад.

Первый набор открыт на программу Basic Urbanism для начинающих и молодых специалистов в сфере пространственного планирования и управления городов и громад, а также студентов старших курсов и выпускников высших учебных заведений.

Программа, которая продлится 9 месяцев, будет охватывать пространственное планирование и развитие, анализ данных, законодательные основы, природоориентированные решения, мобильность, урбан-экономику, наследие, дизайн и идентичность. Студенты будут изучать теорию, проводить исследования и работать с кейсами. Результатом станет командная концепция пространственного развития громады, которую участники смогут добавить в портфолио.

В дальнейшем школа запустит программы Executive для управленцев и лидеров изменений и Professional – для специалистов с опытом от трех лет в сфере пространственного развития, стратегического планирования, городских исследований или девелопмента.

Обучение будет проходить в Киеве, среди преподавателей – ведущие украинские и международные эксперты в сфере городского планирования. Кроме того, в наблюдательный совет школы входят Ирина Ставчук (European Climate Foundation), архитектор Роман Сах (Formografia), социолог Наталья Отрищенко (Центр городской истории), соучредитель MetaLab Анна Пашинская, а также профессора из Лондона, MIT и Цюриха.

Презентация Urban Reform School состоится 16 сентября в 18:30 в офисе Urban Reform (пер. Инженерный, 2б). Во время события можно будет узнать больше об образовательных программах и возможностях, которые получат выпускники. Вход – свободный, предварительная регистрация по ссылке.