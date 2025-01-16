Сажал деревья в Боярке до того, как это стало мейнстримом: что известно о поддержке Украины Дэвидом Линчем. Фото

Сегодня, 16 января, из США пришло печальное известие о смерти 78-летнего культового режиссера, актера и музыканта Дэвида Линча. Оскароносный создатель фильмов любил украинцев, неоднократно приезжал в нашу страну и поддержал ее в самое тяжелое время, когда в Украину ворвалась страна-агрессорка Россия.

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В память великого творца, OBOZ.UA рассказывает о том, как Дэвид Линч поддерживал Украину.

В первый раз Линч посетил Киев в 2009 году. 15 апреля знаменитый американский режиссер приехал в Боярку, где вместе с украинцами посадил первые деревья на территории будущего парка.

Помогали Дэвиду Линчу по этому делу также звезды украинского шоубизнеса Олег Скрипка, EL Кравчук, Александр Педан и другие.

С этого времени местные жители называют посаженные с режиссером деревья аллеей Линча.

После этого Дэвид Линч несколько раз приезжал в Украину и знакомил украинцев с деятельностью своего фонда David Lynch Foundation, цель которого распространять технику трансцендентальной медитации.

К слову, еще в 2007 году был основан Фонд Дэвида Линча в Восточной Европе.

Последний раз Дэвид Линч прилетал в Украину в 2017 году. Именно тогда американский режиссер открыл в Киеве украинское представительство своего благотворительного фонда David Lynch Foundation. и с особыми потребностями и другим незащищенным группам населения.

В целом выдающийся режиссер был в восторге от народа Украины. В 2020 году он обратился к украинцам, рассказал, как относится к нам и сказал, что хотел бы снова посетить нашу страну.

"Меня зовут Дэвид Линч, и я здесь, чтобы поговорить об Украине и украинцах. Я уже дважды посещал Украину и убедился, что украинцы замечательные. Они умные, несгибаемые, они хорошо мыслят и действуют, любят работать и доводить дела до завершения, а еще они разбираются в развлечениях. Я хотел бы снова посетить Украину. действительно понравились как люди. А также я убедился, что женщины в Украине действительно красивы. Желаю украинцам всего самого лучшего!", – заявил знаменитый оскароносный режиссер в видео-обращении, обнародованном на странице Ukraine NOW.

Однако посетить Украину Дэвиду Линчу больше не удалось. Но он не забывал о нашей стране и поддержал в самый трудный час.

25 февраля 2022 кинорежиссер выступил с поддержкой украинского народа и осудил вторжение России.

Дэвид Линч обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с требованием остановить войну в Украине.

С этого дня на своем YouTube-канале во время ежедневного прогноза погоды Дэвид Линч призвал кремлевского диктатора остановить агрессию и прекратить сеять смерть и разрушение в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 января, в возрасте 78 лет, скончался культовый американский режиссер, актер и музыкант Дэвид Линч.

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