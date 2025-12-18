Самый большой каток, резиденция Санты и световые инсталляции: чем удивит "Зимняя страна" на ВДНХ в Киеве
29 ноября на ВДНХ открылась "Зимняя страна". В этом году проект обещает еще больше света, тепла и зимних чудес – рассказываем, где их искать.
Аллея елок и световые фотозоны
Чудеса "Зимней страны" начинаются уже на центральном входе ВДНХ: гостей встречает аллея сияющих елок и световая фотозона, подсвечивающая дорогу к новогодней елке. Рядом с ней будет проходить анимационная программа снеговичков – в выходные с 29.11 по 22.02 и в праздничные дни с 20.12 по 04.01 ежечасно.
Еще одно новшество сезона – Снежная песочница, где снег будет лежать всю зиму. Снежные декорации украсят и крыши ярмарочных домиков.
Каток, Центральная площадь
Стоимость: 450 грн, льготный – 300 грн
Место, без которого не обходится ни одна зима на ВДНХ: в этом году каток вырос до впечатляющих 3000 м² – еще больше пространства для свободных движений, стремительных виражей и просто прекрасно проведенного времени. Среди новинок – фотозона с новогодним поездом и сказочная башня с часами посередине льда.
Резиденция Санты, павильон №1
Стоимость: 550 грн. Льготные условия для отдельных категорий
Одна из самых любимых локаций "Зимней страны" в этом году празднует свой юбилей. По этому случаю Резиденция переехала в павильон №1 и становится еще больше, чтобы подарить гостям самую волшебную сказку за всю историю. В новой программе – экскурсия Резиденцией вместе с эльфами, интерактив в каждой зоне, общение с Сантой и специальный световой номер, а в финале – вручение сладких подарков.
Рождественская Фабрика Грез, павильон №2
Стоимость: 490 грн. Льготные условия для отдельных категорий
Сказочный мир, где эльфы учат детей мечтать, а взрослым напоминают о чудесах. Гостей встречает эльф-экскурсовод, который проводит их от праздничной площади до мастерских с настоящим оборудованием, где рождаются елочные украшения. На фабрике можно запечатлеть мечту светом, получить открытку от Святого Николая и собственноручно создать новогодний шарик – его можно забрать домой как частичку праздника.
ILLUMINARIUM, Яблоневый сад рядом с Оранжереей
Стоимость: взрослый – 350 грн, детский – 250 грн, семейный – 800 грн. Льготные условия для отдельных категорий
Самая яркая локация в "Зимней стране" – Парк световых инсталляций от Люмьер. Здесь представлено 200 сказочных фигур: 20-метровый тоннель из фонариков, огромная резиденция гнома, елка, гигантская волшебная шляпа и множество фотозон. Здесь проводят квесты для детей, а по выходным работают аниматоры и делают аквагрим. Парк работает на собственных генераторах, а также использует энергоэффективное LED-освещение, поэтому сияет даже во время выключений света.
Парк гигантских чудо-животных, слева от центрального входа
Стоимость: 160 грн. Выходные и праздничные дни – 190 грн. Льготные условия для отдельных категорий
Впервые на "Зимней стране": Парк гигантских чудо-животных – это более 1,5 га территории, населенной фантастическими существами, которые движутся, мерцают и меняют цвета. здесь поселились создания из детских снов: огромный белый кролик, сияющие собаки, кот-космонавт, огромная улитка, мигающая черепаха и господин Крыса из одноименной книги. В выходные и праздничные дни в Парке работают аниматоры, которые проводят квесты и экскурсии по локации. На выходе каждый гость получает подарок.
Парк развлечений "Шумиленд", лес за центральным павильоном ВДНХ
Стоимость: от 160 до 1800 грн. Льготные условия для отдельных категорий
Этой зимой "Шумиленд" – место сказочных историй и приключений с огромными динозаврами в Динопарке и лабиринтом с новыми загадками. Среди сказочных фигур "Чудо Леса" открывает двери резиденция миссис Санты, где дети могут рассказать свои желания и сделать атмосферные фото. Также в парке — праздничное освещение, тематические программы и аниматоры, зимнее меню и зоны для семейного отдыха.
Оранжерея чар
Стоимость: 200 грн, льготный – 150 грн
Чудеса происходят и в Оранжерее на ВДНХ. Здесь всегда тепло и уютно: пространство украшено праздничными огнями и наполнено приятным ароматом живых растений. Кроме визуальных элементов, есть и интерактивная часть: фотоквест по поиску волшебных жителей, зоны для чтения, игры в шахматы и даже написания писем Святому Николаю или Санте, а также интерактивная выставка запахов Рождества. Особого уюта добавляет ресторан "KVITKOVA.Оранжерея" – с сезонными блюдами, напитками и праздничными ароматами
Зимняя горка, Центральная площадь
Стоимость: 1 спуск – 100 грн, 3 спуска – 200 грн, 5 спусков – 300 грн
Классика зимних развлечений – катание с зимней горки. Специальное покрытие и продуманная конструкция позволяют кататься быстро и безопасно, поэтому можно мчаться в любую погоду. К горке допускаются дети в возрасте от трех лет.
Аттракционы, колесо обозрения и карусель, Центральная площадь
Стоимость: от 100 до 300 грн
Экстремальные аттракционы на ВДНХ – для тех, кто хочет добавить адреналина и драйва к зимним праздникам. А вот для более спокойного, семейного отдыха работают Киевская карусель и колесо обозрения, где можно сделать красивые панорамные фото. Кроме того, по территории ВДНХ курсирует Северный экспресс с аудиоэкскурсиями.
Book.ua space, павильон №6
Пространство Book.ua на зиму превратилось в уютную Резиденцию теплого слова. Здесь проходят лекции, чтения, камерные выступления и встречи. А также всегда можно поработать в уюте, отдохнуть и согреться теплыми напитками с хорошей книгой.
Animal Park, слева от центрального входа
Стоимость: детский – 250 грн, взрослый – 300 грн, семейный – 600 грн, бесплатно для отдельных категорий
Мир милых животных: альпак, козочек, лам, поросят, курочек и петушков. Для малышей – незабываемое знакомство с природой, а для взрослых – расслабление и искренние эмоции.
Тропическая ферма "Планета бабочек", слева от центрального входа
Стоимость: детский – 250 грн, взрослый – 300 грн, льготный – 200 грн, бесплатно для отдельных категорий
Яркие создания, похожие на настоящих фей. Бабочки – тропические насекомые, но любоваться ими на ВДНХ можно круглый год: сажать на руку, фотографироваться и просто наблюдать.
Музей науки Малой академии наук Украины, павильон №23
Стоимость: 300 грн, для отдельных категорий – бесплатно
Интерактивное пространство, где можно коснуться всех экспонатов, а еще – покататься на велосипеде с квадратными колесами, отправиться в космическое путешествие, увидеть двухметровую голограмму и многокилограммовый кристалл и многое другое. Под зимний сезон Музей обновил второй этаж: локация "Строительство" знакомит с современными инженерными технологиями, а "Энергия" рассказывает о материях, которые двигают мир – электричество, воду, ветер, солнце и даже фантазию.
Музей математики "КУБОИД" Малой академии наук Украины, павильон №3
Стоимость: 400 грн, группы школьников (от 10 человек) – 320 грн, для отдельных категорий – бесплатно
Математика таит в себе много тайн. В музее "КУБОИД" их можно исследовать через увлекательные эксперименты с интерактивными экспонатами. Изучать геометрию, алгоритмы, теорию вероятностей и другие математические явления еще никогда не было так интересно.
The Spot "Активный парк", павильон №7
Стоимость: бесплатно
Пространство для тех, кто живет движением и не хочет останавливаться даже зимой. Здесь есть зона обогрева и все необходимое, чтобы тренироваться в тепле и комфорте: можно бесплатно взять снаряжение в аренду или прийти со своим. Скейтбординг, трюковые самокаты, BMX, ролики – в SPOT можно прокачивать навыки, учиться новому и просто круто проводить время. Есть возможность позаниматься с тренером, принять участие в соревнованиях и интерактивах, например, электронном баскетболе.
Теплая аллея, Рождественская ярмарка, фудкорт и заведения
Одна из самых популярных и самых инстаграмных зон прошлого зимнего сезона, Теплая аллея, снова работает на ВДНХ – с собственным фудкортом и елкой. Также традиционно на "Зимней стране" обустроили рождественскую ярмарку на входе.
Рядом на фудкорте предлагают теплые блюда, сезонные вкусности, глинтвейн и безалкогольные согревающие напитки. А многочисленные заведения на территории ВДНХ – "Белый Налив", Coffee Lover, "Стрічка", HayLoft 2.0, "Настя, Бургер и Глинтвейн" и другие – позаботятся о том, чтобы было где приятно и вкусно отдохнуть.
"Зимняя Страна" на ВДНХ работает с 29 ноября, ежедневно с 10:00 до 21:00. Вход – свободный.
Во время объявления воздушной тревоги переждать опасность вы можете в одном из трех укрытий на территории: в павильонах №1, 5 и 13. В случае отключения света все локации работают от собственных генераторов.