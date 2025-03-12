Самое ожидаемое событие для всех, кто создает репутацию: 3 апреля в Киеве состоится PRNext-2025

Как выстраивать репутацию в изменяющемся мире? Как работать с доверием, рисками и брендом во время вызовов? Ответы – на PRNext-2025, самом ожидаемом событии года для PR-экспертов, коммуникационщиков и всех, кто создает репутацию.

Видео дня

Дата: 3 апреля 2025 г.

Девиз Международного форума – "Nurturing trust".

В сложные времена репутация – это актив, требующий внимания, заботы и правильных решений. Именно поэтому на PRNext-2025 соберутся топ-эксперты отрасли, которые поделятся инсайтами, кейсами и наиболее актуальными антикризисными стратегиями.

Ключевые вопросы повестки дня:

– Как управлять репутацией в условиях неопределенности?

– Как бизнес может поддержать ветеранов?

– Возобновление доверия после репутационного кризиса

– Как сотрудничать с инфлюэнсерами без рисков?

– Адвокационные стратегии для бизнеса

– Ребрендинг во времена перемен

– Как вместе работать над международным имиджем Украины?

– И даже юмор в корпоративных коммуникациях!

Комментарий Елены Деревянко, главы Оргкомитета PRNext: "Мир меняется мгновенно. То, что казалось стабильным, может за день потерять смысл. Но репутация – это то, что нужно строить и защищать при любых обстоятельствах. На PRNext-2025 мы дадим вам современный фрейм репутационного менеджмента как через методологию, так и через реальные кейсы".

Кроме выступлений – церемония награждения! В 18:00 состоится объявление победителей юбилейного Х Национального рейтинга "Репутационные АКТИВисты".

Регистрация уже открыта! До 15 марта действуют условия early birds – успейте получить 30% скидки.

PRNext – это некоммерческое событие, которое существует благодаря поддержке сообщества. Ваш вклад помогает создавать качественный контент и покрывать организационные расходы.

Регистрируйтесь сейчас и станьте частью PRNext-2025!

Будет интересно, полезно и вдохновенно!