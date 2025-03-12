Самое ожидаемое событие для всех, кто создает репутацию: 3 апреля в Киеве состоится PRNext-2025
Как выстраивать репутацию в изменяющемся мире? Как работать с доверием, рисками и брендом во время вызовов? Ответы – на PRNext-2025, самом ожидаемом событии года для PR-экспертов, коммуникационщиков и всех, кто создает репутацию.
Дата: 3 апреля 2025 г.
Девиз Международного форума – "Nurturing trust".
В сложные времена репутация – это актив, требующий внимания, заботы и правильных решений. Именно поэтому на PRNext-2025 соберутся топ-эксперты отрасли, которые поделятся инсайтами, кейсами и наиболее актуальными антикризисными стратегиями.
Ключевые вопросы повестки дня:
– Как управлять репутацией в условиях неопределенности?
– Как бизнес может поддержать ветеранов?
– Возобновление доверия после репутационного кризиса
– Как сотрудничать с инфлюэнсерами без рисков?
– Адвокационные стратегии для бизнеса
– Ребрендинг во времена перемен
– Как вместе работать над международным имиджем Украины?
– И даже юмор в корпоративных коммуникациях!
Комментарий Елены Деревянко, главы Оргкомитета PRNext: "Мир меняется мгновенно. То, что казалось стабильным, может за день потерять смысл. Но репутация – это то, что нужно строить и защищать при любых обстоятельствах. На PRNext-2025 мы дадим вам современный фрейм репутационного менеджмента как через методологию, так и через реальные кейсы".
Кроме выступлений – церемония награждения! В 18:00 состоится объявление победителей юбилейного Х Национального рейтинга "Репутационные АКТИВисты".
Регистрация уже открыта! До 15 марта действуют условия early birds – успейте получить 30% скидки.
PRNext – это некоммерческое событие, которое существует благодаря поддержке сообщества. Ваш вклад помогает создавать качественный контент и покрывать организационные расходы.
Регистрируйтесь сейчас и станьте частью PRNext-2025!
Будет интересно, полезно и вдохновенно!