С начала года на согласовании КМВА находятся 40 распоряжений: обнародован полный список

В Киевском городском совете обнародовали перечень проектов распоряжений, которые с начала 2025 находятся на рассмотрении и не подписаны начальником Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко по состоянию на 03.02.2025. Всего в списке 40 таких проектов.

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Об этом сообщил официальный портал Киева. Документы на подпись поступали, начиная со 2 января этого года.

Проекты предписаний, находящихся на согласовании КМВА: