'Русский мир' и фото военной техники в телефоне: в Киеве задержан поп Московского патриархата. Фото

На въезде в Киев сотрудники Государственной пограничной службы Украины остановили представителя УПЦ МП. Во время проверки в его телефоне обнаружили фотографии украинской военной техники, которые сам священнослужитель объяснил "бесовскими происками".

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Какие "бесы" побудили представителя УПЦ МП фотографировать во время войны военную технику и для каких целей, выяснит Служба безопасности Украины. Об этом сообщили в ГПСУ.

"Молитва за "сожженного заживо сиротинку-оккупанта", бред о страданиях "русскага человека" – такой мусор пограничники нашли у попа бывшей УПЦ МП во время проверки на въезде в Киев. В смартфоне батюшки найдено еще немало интересных фото военной техники. Но их владелец божился, что это все "бесовские происки". Обстоятельства искушения предательством выяснит СБУ", – говорится в сообщении.

Пограничники также показали некоторые находки, сделанные ими во время проверки жертвы "бесовских происков".

Напомним, 22 мая стало известно, что СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП из Буковины. Митрополит Лонгин, скандальные речи которого ранее активно репостил пророссийски настроенный боксер Василий Ломаченко, подозревается в разжигании межконфессиональной розни.

В частности, он называл представителей ПЦУ "сатанистами", прассказывал, что храмы ВЦУ "стоят пустотой" и обвинил Вселенского патриарха Варфоломея, что он "пьет кровь христиан". Лонгин призвал верующих УПЦ МП защищать "единую каноническую церковь", управляемую из Москвы, всеми способами.

Проведенная по инициативе СБУ лингвистическая экспертиза проповедей Лонгина подтвердила факт разжигания розни.