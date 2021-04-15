Рубан: в Киеве критически не хватает кислорода, британский штамм COVID-19 ударил по молодежи и детям

Локдаун в Киеве, который продлили до 30 апреля, не будет отменен раньше. Сейчас в столице выдано около полумиллиона пропусков для пользования общественным транспортом, новых выдавать уже не будут.

В Киеве нет необходимости в развертывании мобильных госпиталей, но эпидемическая ситуация идет по сценарию Черновцов. В городе доминирует британский штамм COVID-19, который поражает детей и молодежь.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Далее приводим его прямую речь.

Почему возник ажиотаж с общественным транспортом

Прежде всего, потому что работодатели не позволили людям, которые могут выполнять обязанности дистанционно, работать дома. Сегодня работодатели игнорируют противоэпидемические мероприятия.

Как показала практика, 30% передачи инфекции происходит именно в общественном транспорте.

Пропуска в общественный транспорт выдавать больше не будут

Есть большая нагрузка на общественный транспорт из-за выдачи более 500 тысяч пропусков. Тот, кто не получил пропуск, использует автомобильный транспорт. В результате ежедневно в Киеве мы наблюдаем многочисленные пробки.

Ограничения на пропуска уже есть. Их больше не будут выдавать. Пропуска рассчитаны исключительно на работников критической инфраструктуры города Киева, чтобы город был жизнеспособен.

Пропуска в общественный транспорт выдавать больше не будут.

До 30 апреля локдаун в Киеве не будут пересматривать

Что касается городского решения, оно будет выполняться до 30 апреля. До этой даты оно не будет пересматриваться. Гибридное решение сегодня нецелесообразно и невозможно. Далее будем смотреть по ситуации на конец апреля.

Койки в больницах есть, но с кислородом ситуация критическая

Что касается улучшения – это лишь показатели госпитализации. Сегодня не нужно разворачивать мобильные госпитали. Фактически каждый час в коммунальных учреждениях разворачиваются дополнительные койки. На данный момент коечный фонд Киева официально составляет более 5500, также работает Национальная академия медицинских наук, эти койки дополнительно обеспечиваются кислородом.

Но ситуация с обеспечением кислородом в Киеве действительно критическая. Этот вопрос решается Департаментом здравоохранения почти каждый час.

Киев повторяет сценарий Черновцов, британский штамм взялся за детей и молодежь

Мы идем по сценарию Ивано-Франковска или Черновцов. В Киеве максимально циркулирует британский штамм – это подтверждено Центром общественного здоровья. Фактически 80% всех случаев заболевания коронавирусом вызваны именно этим штаммом.

Он вызывает заболевания, прежде всего, у молодежи, у детей и подростков. Регистрируются случаи у людей от 20 до 40 лет. Инкубационный период этого возбудителя – от 3 до 7 суток. К сожалению, на 7-е сутки при самолечении могут быть осложнения, в результате чего требуется сложное лечение с обеспечением реанимационного оборудования.

Киев повторяет сценарий Черновцов.

На Пасху в храмах Киева будут действовать ограничения

Стопроцентно будут локальные запреты, так как одним из противоэпидемических мероприятий является ограничение количества лиц в помещении – 1 человек на 5 квадратных метров. Это касается любых религиозных или иных мероприятий, проводимых в закрытых помещениях.

Сегодня готовятся предложения, но окончательное решение будет приниматься до 30 апреля в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.