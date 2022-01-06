Рождество и Старый Новый год в Киеве 2022: где интересно провести время
Рождество для жителей и гостей столицы является одним из любимых праздников. Это не только кутя и застолье в кругу семьи, но и три выходных дня. Их можно интересно и весело провести.
OBOZREVATEL собрал подборку столичных локаций, которые стоит посетить на рождественские праздники.Софийская и Контрактовая площади
Продолжает работать праздничная ярмарка, которая находится рядом с главной новогодней елкой Украины на Софийской площади. Дерево 31 метр сияет 10-километровой гирляндой и его украшают 20 тысяч игрушек красного и золотого цвета.
Здесь работают фотозоны, мастерская, музей новогодних украшений, каток, аттракционы, фудзона и так далее.
Как добраться – пешком от станции метро "Крещатик", "Майдан Незалежности" или "Золотые ворота".
На Контрактовой площади жителей и гостей столицы ждет большая праздничная локация "Рождество на Подоле". Кроме уникального прогулочного катка длиной более 200 метров с беседкой для отдыха, здесь работают фудзона, музыкальная сцена и смотровое колесо.
Как добраться – станция метро "Контрактовая площадь" или пешком от станции "Почтовая площадь".
Посетить локацию на Софийской площади можно до 16 января, на Контрактовой площади и около Арки дружбы народов – до 23 января.Национальный музей народной архитектуры и быта Украины
В музее под открытым небом "Пирогово" также пройдут праздничные мероприятия. Так, 7 января посетителей ждут многочисленные конкурсы, а также можно будет услышать разнообразные украинские колядки, узнать особенности традиционного атрибута украинского Рождества – дидуха и увидеть колядников со звездами и вертепами.
Как доехать – улица Академика Тронько (Пирогово):
Маршрутным такси № 507от главного железнодорожного вокзала;
Троллейбусом № 11 от ВДНХ;
Маршрутным такси № 496 станция метро "Лукьяновская";
Маршрутным такси № 576 станция метро "Академгородок".
Начало программы в 12.00.Резиденция Нового года в "Парке Киевская Русь"
По 19 января в "Парке Киевская Русь" проходит яркая и колоритная новогодняя шоу-программа "Зимняя сказка" для детей и взрослых.
На Рождество 7 января сказочные жители Древнего Киева разыграют настоящий вертеп.
Стоимость билетов (в новогоднюю ночь цены отличаются):
Для взрослых 200-250 грн (в зависимости от даты посещения),
Для пенсионеров и студентов 150 грн,
Для школьников 100 грн,
Дошкольникам – бесплатно.
Как доехать – Киевская область, Обуховский район, село Копачев. Добраться можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно посмотреть на сайте "Обуховтранс" или на сайте "Парк Киевская Русь" в разделе "Контакты".Октябрьский дворец (Международный центр культуры и искусств)
13 декабря в 19:00 известный украинский музыкант Олег Скрипка и оркестр НАОНИ представят для киевлян и гостей столицы рождественский концерт "Щедрик".
Посетителей ждет невероятно душевный и яркий праздничный вечер, наполненный светом, радостью и, конечно, артистизмом, талантом и огромным опытом каждого артиста. Не зря именно этот проект любят и называют одной из лучших творческих коллабораций нашей страны.
Билеты можно приобрести, перейдя по ссылке на сайт.
14 января в 19:00 состоится большой рождественский концерт ансамбля имени Павла Вирского.
Посетителей ожидают яркие национальные костюмы, зажигательная украинская энергетика, колорит, выразительные движения, а также виртуозность, мастерство и оригинальная интерпретация народных стилей.
Билеты можно приобрести, перейдя по ссылке на сайт.
16 января в 19:00 киевлян ждет музыкальная комедия "Ночь перед Рождеством". Она создана по мотивам одноименной повести классика украинской литературы Николая Гоголя режиссером-постановщиком, заслуженным артистом Украины Андреем Бакировым.
Билеты (250 - 950 грн) можно приобрести, перейдя по ссылке на сайт.