Рождение нового поколения лидеров: в Киеве состоится церемония награждения KIDS GRAVITY AWARDS 2026

7 июня 2026 года в Киевском планетарии состоится одно из самых ярких детских событий года – KIDS GRAVITY AWARDS 2026, премия нового масштаба, призванная отметить талантливых детей Украины и поддержать формирование будущего поколения лидеров.

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Во время, когда будущее страны создается уже сегодня, KIDS GRAVITY AWARDS 2026 становится платформой для признания детей, которые демонстрируют выдающиеся достижения в творчестве, спорте, моде, медиа и общественной деятельности. Премия объединяет юных артистов, моделей, спортсменов, медиаперсон и творческих личностей, которые своим примером вдохновляют сверстников на развитие и самореализацию.

Цель проекта – создать среду, в которой талантливые дети чувствуют поддержку, веру в собственные силы и мотивацию строить свое будущее в Украине. Для многих участников эта награда станет первым серьезным признанием их труда, настойчивости и стремления к успеху.

Организатором и генеральным партнером премии выступает Владимир Литвин и Lytvyn Foundation, которые активно поддерживают развитие молодого поколения и создают возможности для реализации детских талантов.

В программе вечера:

- Торжественная красная дорожка;

- Fashion-показы с участием юных моделей;

- Церемония награждения самых талантливых детей Украины;

- Профессиональная фото- и видеосъемка;

-Участие представителей медиа, глянцевых изданий и телевидения; Выступления специальных гостей;

- Нетворкинг для родителей, партнеров и гостей мероприятия.

KIDS GRAVITY AWARDS 2026 – это больше, чем премия. Это событие, которое открывает новые возможности, формирует уверенность в себе, воспитывает характер и помогает сделать первые шаги к большому будущему.