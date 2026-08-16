Россия нанесла ракетный удар по офису одного из издательств в Киеве. Фото

В ночь на 16 августа Киев подвергся очередной атакероссийских войск. В результате обстрела был поврежден офис издательства "Наш Формат" вблизи станции метро "Почайна".

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Это уже не первый случай, когда российские обстрелы наносят ущерб объектам этого издательского бренда. Об этом в Facebook сообщил "Наш Формат".

"В нескольких кабинетах выбиты части стен, поврежден потолок, разрушена и сдвинута мебель. К счастью, сотрудники не пострадали. В настоящее время команда издательства оценивает последствия атаки и масштабы повреждений", — говорится в сообщении.

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Это уже не первый случай, когда российские обстрелы наносят ущерб объектам "Нашего Формата". 4 июля 2025 года во время атаки на Киев был повреждён склад издательства и его интернет-магазин. Взрывная волна и обломки разрушили часть фасада, выбили окна и повредили перекрытия и складские помещения, а часть книг была уничтожена в результате обстрела и последующего тушения пожара.

Полностью возобновить работу издательства удалось примерно через полтора месяца после атаки.

Напомним, в ночь на 16 августа российские войска совершили атаку на Киев. По столице враг запустил баллистические ракеты, после чего раздалась серия взрывов. На данный момент известно как минимум о трех пострадавших.

Как писал OBOZ.UA, по данным Центра стратегических коммуникаций со ссылкой на американскую разведку, Россия в ближайшие недели может нанести массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Киева. Вероятно, атаку планируют к Дню Независимости Украины 24 августа.

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