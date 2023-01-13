Рига передала Киеву еще 10 современных городских автобусов, – Кличко

Киев получил еще 10 городских автобусов от Риги в помощь. В общей сложности Рига, с начала широкомасштабной агрессии России, передала украинской столице уже 21 современный городской автобус.

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Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко. На церемонии передачи автобусов, в частности, присутствовали председатель Сейма Латвийской Республики Эдвардс Смилтенс, вице-мэр Риги Эдвардс Ратникс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Илгварс Клява.

Международные партнеры продолжают поддерживать украинскую столицу. В начале января этого года мы получили от финского города Тампере три пассажирских автобуса. Сегодня – еще 10 современных городских автобусов от наших латвийских партнеров. Несколько дней назад, 10 января, они уехали из Риги и сегодня утром прибыли в Киев. Также в автобусах – гуманитарная помощь, которую собрали граждане Латвии для украинцев, – генераторы, одеяла, продукты питания, – сказал Кличко.

Возглавил латвийскую делегацию в Киев глава Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс. В конце апреля прошлого года Смилтенс, тогда вице-мэр Риги, уже приезжал в столицу Украины и передавал от Риги 11 автобусов и гуманитарную помощь. Тогда в качестве подарка Киеву Смилтенс также привез банку с монетами – это было сохранение латвийского мальчика, пожертвовавшего их в поддержку украинцев.

В этот раз особым подарком стал генератор, переданный Киеву пожилым мужчиной – жителем Риги. Генератор он раньше приобрел для своего дома, но потом решил, что киевлянам он сегодня нужнее. Жена латвийца к подарку добавила теплые зимние носки, которые сама связала.

"Из-за постоянных атак российского агрессора и его попыток оставить столицу и Украину без электричества, у нас есть дефицит электроэнергии. В связи с этим сегодня на всех троллейбусных и подавляющем большинстве трамвайных маршрутов столицы работают автобусы. Так что полученные сегодня автобусы являются важным вкладом в обеспечение работы наземного общественного транспорта Киева, – отметил мэр столицы. – Спасибо за поддержку неравнодушных людей и наших друзей, которые помогают нам выстоять в этой войне. Единение вокруг Украины DASH – залог победы над варварской агрессией, которую начала против нас россия. И благодарю сегодня наших латвийских друзей: господина спикера, вице-мэра Риги, который тоже прибыл в Киев, господина Посла Латвии в Украине", – сказал Виталий Кличко.

"Это – не только ваша война. Вы сражаетесь сегодня против российского агрессора за всю Европу. И мы надеемся, что эти автобусы помогут вам выстоять, помогут обеспечить жизнедеятельность города. Вы, украинцы, – смелая и уникальная нация. Вы тронули наши сердца. И мы уверены, что Украина победит. Победа – за вами и победа – за нами. Рига была и будет с вами рядом", – сказал вице-мэр Риги Эдвардс Ратникс.

"Ваша страна оказала огромное влияние и на то, что мы в Латвии имели смелость воплотить определенные исторические решения. Мы снесли все монументы времен русского оккупационного режима, мы начали говорить громко и правдиво о ценностях, которые стремимся и будем защищать. Вы защищаете те же ценности, что и мы. Потому мы поддерживаем вас. И будем продолжать это делать. Сегодня мы здесь во второй раз. И приедем еще не раз! К победе!", – подчеркнул глава Сейма Латвийской Республики Эдвардс Смилтенс.

С первых дней полномасштабной агрессии России против Украины, Киев получает помощь от городов-партнеров. Она идет отовсюду – из Польши и Германии, стран Балтии, Испании, Франции, Швейцарии и многих других дружественных государств.

Так, с марта 2022 года Киев получил более 40 современных карет скорой помощи, 36 пожарных автомобилей (2 из них в декабре отправили в Харьков, подвергающийся постоянным обстрелам). И уже 72 автобуса. В частности, от Риги в общей сложности – 21 автобус. От финского Тампере – 3 автобуса. И от нескольких немецких городов – 48 автобусов. Все автобусы, которые мы получили раньше (до сегодняшнего дня), работают на маршрутах столицы. В частности, – на 11 автобусных маршрутах, а также вышли на замену на 3 трамвайных и 5 троллейбусных маршрутах Киева.

После церемонии передачи автобусов мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с латвийской делегацией, где стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева и Украины. В частности, в составе делегации были председатель Сейма Латвийской Республики Эдвардс Смилтенс, вице-мэр Риги Эдвардс Ратникс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Илгварс Клява, Председатель Комиссии по иностранным делам Сейма Латвийской Республики Рихард и предотвращение коррупции Сейма Латвийской Республики Раймондс Бергманис, Председатель Комиссии по европейским делам Сейма Латвийской Республики Андрис Спрудс, руководитель депутатской Группы содействия сотрудничеству с Верховной Радой Украины Сейма Латвийской Республики Янис Скрастиньш.