Оккупанты устроили массированную атаку на Киевщину: возникли пожары, есть пострадавший

В ночь на 10 июля во время массированной атаки на Украину российские военные преступники направили удары также на Киевщину. Их отражала противовоздушная оборона, но все же из-за действий врага вспыхнули пожары, получили повреждения дома, пострадал человек.

Видео дня

В целом последствия вражеского нападения зафиксированы в четырех районах области. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, почти 10 часов продолжалась эта массированная ночная атака врага на Киевщину. Против мирных населенных пунктов агрессор применил ударные дроны и ракеты.

В Обуховском районе ранения получил 51-летний мужчина – его госпитализировали в местную больницу. В этом районе, а также на Бориспольщине обнаружены поврежденные частные дома.

В Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В них выбиты окна и двери, посечены фасады. Еще в одном частном доме вспыхнул пожар. Возгорание спасатели ликвидировали. Повреждены два автомобиля.

В Вышгородском районе ликвидирован пожар гаражного помещения.

"Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки. Количество поврежденных объектов может увеличиться", – отметил глава ОВА.

Добавим: во время этой массированной атаки Россия убила двух жителей Киева, многие люди пострадали. В городе горели жилые дома и авто, повреждены складские помещения, офисные и нежилые сооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, в КГВА заявили, что в Киеве не будут внедрять израильскую систему раннего оповещения о воздушных атаках. Сейчас военные не считают этот формат технически целесообразным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!