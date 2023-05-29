Рекордный показатель: в КГГА подсчитали, сколько киевлян укрывалось от обстрелов в метро 29 мая

В Киеве в ночь на понедельник, 29 мая, на станциях метро укрывалось более 9 тысяч горожан, из которых 1120 – дети. Это рекордное количество людей, находившихся ночью на станциях метрополитена в течение этого месяца.

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Такую статистику сообщили в КГГА. Киев 29 мая подвергся и дневному обстрелу, во время которого в подземке находилось более 41 тысячи человек.

В администрации в очередной раз призвали киевлян и гостей столицы не пренебрегать сигналами тревоги и находиться в укрытиях во время воздушной угрозы.

Киевлянам напомнили, что во время тревоги на 46 подземных станциях, работающих в режиме укрытия круглосуточно, доступны санузлы и питьевая вода. Кроме того, все желающие могут получить стулья, для этого нужно подойти к работнику станции, который в настоящее время находится на платформе.

"Учитывайте, что на станциях достаточно прохладно, так что берите с собой тёплую одежду. Пожалуйста, берегите себя и находитесь в укрытиях во время воздушной тревоги!" – призвали в киевском метрополитене.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ночью понедельника, 29 мая, российские оккупанты устроили новую атаку на Украину 35 дронами-камикадзе и 40 ракетами. В ряде регионов отработала противовоздушная оборона, и из-за падения обломков вражеских ракет возникли пожары и повреждения в Киевской и Львовской областях. В Одессе и Хмельницкой области зафиксированы прилеты.

Лишь через 6 часов после ночной атаки страна-агрессор снова нанесла ракетный удар по Киеву. Это была уже 16-я атака на столицу с начала месяца.