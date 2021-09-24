Развязку на Дарницком мосту намерены достроить до конца 2022 года – СМИ

Новую развязку на съезде с Дарницкого моста на Днепровскую набережную в Киеве планируют достроить до конца 2022 года, работы будут вестись круглосуточно и без выходных. Об этом пишет издание УНИАН со ссылкой на информацию подрядчика проекта - украинско-немецкую компанию "Автострада".

Издание напоминает, что Дарницкий мост через Днепр, который соединяет столичные районы Дарницу и Выдубичи, начали строить еще в 2004 году, он рассчитан на поток в 182 пары поездов и около 35 тыс. автомобилей в сутки. Последние работы на мосту проводились в 2011 году, когда были введены в эксплуатацию существующие автомобильные съезды. В течение 10 лет мост фактически по документам остается стройплощадкой. В 2021 году проект включили в программу президента Зеленского "Большое строительство" и фактически координацию достройки Дарницкого моста на себя взяло Мининфраструктуры и "Укравтодор".

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В тендере на строительство развязки на Днепровскую набережную стоимостью 1,15 млрд грн. победила группа компаний "Автострада", которая входит в холдинг MS Capital предпринимателя Максима Шкиля. Компания является одним из лидеров дорожного строительства Украины.

"По данным пресс-службы, "Автострада" работает в 11 регионах Украины, штат работников составляет более 5500 человек, более 2500 единиц техники, 17 асфальтобетонных заводов и 30 производственных баз по всей стране. При этом мостостроение является одним из ключевых направлений в работе компании - только за прошлый год реализовали 50 мостостроительных объектов различной категории сложности. Ранее "Автострада" стала победителем на еще одном амбициозном мостовом объекте - компания будет строить мостовой переход через Днестр на украинско-молдавской границе, который позволит завершить реконструкцию новой дороги Киев-Кишенев через Ямполь", – говорится в материале.

Согласно проектной документации, компания проведет инвентаризацию металлоконструкций, проверит их состояние и наличие, поскольку в течение почти 10 лет мост, а также проржавевшие "зачатки" съезда с него в сторону набережной никто не трогал.

"Общий перечень работ включает строительство 4-х сооружений общей длиной около 1500 метров и весом более четырех тысяч тонн. Ширина новой автодорожной развязки составит от 10 до почти 13 метров. В рамках работ будет построено 25 новых опор эстакадных съездов из монолитного железобетона, высота которых будет достигать 15 метров. Покрытия дорожного полотна будет из двухслойного асфальта толщиной 80 мм на предварительно уложенную гидроизоляционную мембрану", – сказано в статье.

Параллельно с обследованием будет продолжаться проектирование развязки, корректировка геодезических данных, обследование и получение технических условий для переноса коммуникаций для обустройства съездов на Днепровскую набережную. Эти работы планируют завершить в течение первого месяца. Кроме того, в эти же сроки должны быть подготовлены участки для начала строительных работ.

"С ноября текущего года, после прохождения всех согласовательных и подготовительных этапов компания планирует начать строительство опор заезда на мост и второго съезда на набережную в сторону моста Патона", – говорится в материале.

В пресс-службе "Автострады" отмечают, что работы на всех участках будут идти параллельно и в круглосуточном режиме без выходных. Завершить строительство развязки планируется в декабре 2022 года.

"Однако все будет зависеть от готовности Киевской горадминистрации способствовать в решении ряда инфраструктурных и логистических задач. Например, необходимо будет частично перекрыть часть улицы Канальной, на которой есть городские коммуникации - их нужно будет переносить. Кроме того, в радиусе будущего строительства находится "кладбище" нелегальных МАФов, которые тоже нужно куда-то деть. Если взаимодействие будет эффективным, то заявленные сроки могут быть даже перевыполнены", – резюмирует автор.