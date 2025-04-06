Разрушенный бизнес-центр и сгоревшие авто: появились фото и видео последствий утренней атаки армии РФ на Киев

В Киеве из-за российской атаки баллистическими ракетами 6 апреля вспыхнули пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. Пострадали три человека, двое из которых попали в больницу.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Спасатели также опубликовали кадры с последствиями вражеского воздушного нападения.

Отмечается, что в Дарницком районе по одному адресу возник пожар в нежилом здании, по другому – разрушение здания и возгорание трех рядом припаркованных автомобилей.

В Оболонском районе возник пожар в мебельном цехе с распространением пламени на еще одно складское здание.

В другой локации произошло частичное (с пятого по третий этаж) разрушение пятиэтажного бизнес-центра.

В Соломенском районе возгорание возникло на открытой территории отдельными ячейками, также горел фасад складского здания.

"В целом в результате вражеского обстрела пострадали три человека, двое из которых госпитализированы", – сообщили в ГСЧС.

Пожары на всех локациях спасатели потушили. К ликвидации последствий привлекалось 128 пожарных и 27 единиц пожарно-спасательной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, во время баллистической атаки РФ утром 6 апреля тысячи людей воспользовались укрытиями на станциях столичного метрополитена. Киевляне и гости города спускались в подземку семьями и с домашними любимцами.

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