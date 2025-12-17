Работы ведутся круглосуточно: Кличко показал строительство метро на Виноградарь

В столице продолжается строительство метро на Виноградарь. Подрядчик выполняет работы сразу на 6-ти стройплощадках – круглосуточно, с соблюдением комендантского часа.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Уже построили правый тоннель от "Мостицкой" до "Сырца", часть вентиляционных узлов, переложили сети. В целом протяженность первой очереди метро на Виноградарь составляет 3,7 км", – отметил Кличко.

Он добавил, что работы проходят в сложных гидрогеологических условиях и при наличии разветвленной сети коммуникаций на разных глубинах залегания, в плотной городской застройке.

"Между станциями "Мостицкая" и "Варшавская" строят двухъярусные монолитные тоннели. Двухуровневые тоннели – это уникальная технология для Украины. И около трети этих конструкций уже устроили", – написал мэр столицы.

По его словам, завершение работ на станции "Мостицкая" в основных конструкциях предусмотрено в 2026 году.

"Метро на Виноградарь улучшит транспортное обслуживание жителей Подольского района и города в целом. Обеспечит быстрое и удобное сообщение с центром и другими районами столицы", – сообщил Кличко.