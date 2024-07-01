'Работы продолжаются круглосуточно': Кличко сказал, когда запустят движение поездов по обновленной 'синей' ветке метро. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение поездов по обновленной "синей" ветке метро запустят осенью. Он заверил, что работы продолжаются круглосуточно.

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Об этом Кличко сказал в эфире одного из украинских телеканалов. Мэр Киева отметил, что, по данным специалистов, были нарушены нормы строительства, потому что грунты там такие достаточно сложные.

"И сегодняшний день, когда мы уже сверху сняли большой пласт грунта, дошли до тоннеля, специалисты уже могут увидеть те вещи, которые были, сделаны ошибки, касающиеся гидроизоляции, что касается укрепления грунтов. Сейчас работы продолжаются там круглосуточно, и я уверен, что в начале осени мы уже сможем запустить движение поездов", – сказал он.

Кличко уточнил, что сначала будут сделаны технические испытания, и после этого уже будет снова возобновлено движение поездов.

"Я надеюсь, уже будет вновь возобновлено движение поездов этой веточной метро, которая уже будет сделана качественно. Я говорю об этом промежутке между станцией Демьевская и Лебедская", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве специалисты завершили демонтаж участка перегона между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская", где произошло подтопление.

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