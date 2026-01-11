Работают круглосуточно: Кличко показал, как коммунальщики восстанавливают уничтоженные Россией теплосети

В Киеве без тепла еще остается более тысячи домов после массированной атаки России. Коммунальщики работают и днем и ночью, при экстремально низкой температуре, под обстрелами и в условиях, когда не хватает рабочих, чтобы восстановить поврежденную врагом инфраструктуру.

Мэр Киева Виталий Кличко показал один из уничтоженных оккупантами объектов, который круглосуточно восстанавливают коммунальщики. Он поблагодарил их за работу и отвагу.

"Чтобы как можно быстрее вернуть теплоснабжение в дома киевлян, работы продолжаются и днем и ночью. Я благодарю наших коммунальщиков, которые работают круглосуточно. Под обстрелами. После них. В условиях, когда не хватает людей. Когда каждому приходится работать за двух специалистов", – рассказал Кличко.

Городской голова отметил, что большей части домов тепло уже вернули. И коммунальщики продолжают работать дальше.

"Только совместными усилиями, работая каждый на своем месте и поддерживая друг друга, мы преодолеем самые сложные вызовы!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве сейчас функционирует почти 1300 пунктов несокрушимости, которые обеспечивают органы государственной власти, ГСЧС, Национальная полиция и предприниматели. Всего в Украине развернуто 6908 таких пунктов, еще 2703 относятся к резервным.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве по состоянию на утро 11 января удалось устранить перебои с водоснабжением. В то же время более тысячи домов остается без отопления. Кличко предупредил, что в ближайшие дни ожидаются морозы, поэтому "сложная ситуация в столице будет продолжаться".

