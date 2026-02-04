Пять месяцев дело о незаконном ресторане в Национальном парке пылится в Кассационном суде: хотя строение давно должны были снести

В Украине работает схема, по которой недобросовестные бизнесмены уводят у государства тысячи квадратных метров недвижимости. Чтобы вернуть украденное приходится задействовать большое количество правоохранителей, прокуроров, судей, проводить экспертизы. Однако даже при такой кропотливой работе дела могут зависнуть где-нибудь в Кассационном суде. А тем временем бессовестные предприниматель зарабатывают на народном добре. Один из ярких примеров – незаконный ресторан на территории Национального парка Голосеевский, который уже много лет эксплуатирует бывший милиционер Святошинского района Анатолий Миколаец и его семья.

Схема с липовыми решениями судов

Схема, как говорится, проста до безобразия. Недобросовестные бизнесмены пользуются ситуацией в Украине, где идет война и под российской оккупацией находятся территории Донецкой и Луганской областей еще с 2014 года.

Бессовестные чиновники придумывают липовые решения судов, которые остались на неподконтрольной территории, по которым якобы им передана недвижимость. Затем на основании этих бумажек с помощью не очень принципиальных государственных регистраторов, которые не утруждают себя проверкой подлинности судебного решения (хотя по закону обязаны это сделать), всю эту недвижимость регистрируют.

Яркий пример такой схемы – история с рестораном грузинской кухни на улице Українського Відродження (бывшая Бударина), который построен на территории Национального парка Голосеевский. Его "владелец" Анатолий Миколаец, бывший начальник Святошинского районного управления милиции в Киеве.

Благодаря публикациям OBOZ.UA, а также работе следователей и прокуратуры, суд первой инстанции и Апелляционный суд приняли решение о сносе незаконного строения, а также обязали владельцев привести участок земли в первоначальный вид.

То есть убрать свои постройки, каменные и бетонные дорожки, беседки и прочий мусор. Восстановить плодородный слой земли, который они за десятилетие уничтожили. Дело очень затратное.

Дело пропало в Кассационном суде

Однако Миколаец и его семья исполнять решение суда не торопятся. Они подали заявление в последнюю инстанцию – Кассационный суд. И тут дело застопорилось.

Странным образом кассационная жалоба еще 25 августа 2025 года была передана судье. Однако решения о том принял ли суд эту жалобу к рассмотрению или отклонил – до сих пор нет. То есть жалоба затерялась где-то в кабинетах суда. Как такое возможно? Мы готовим официальный запрос в Кассационный суд, чтобы выяснить судьбу этого дела. А эту публикацию просим считать также официальным запросом в судебный орган.

Кстати, рассматривать жалобу должны судьи: Карпенко Светлана Алексеевна (судья-докладчик), Сердюк Валентин Васильевич и Фаловская Ирина Николаевна (члены коллегии).

Депутат открестился от Миколайца

Кстати, совсем недавно в Киеве было принято решение о сносе известного колеса обозрения на Контрактовой площади на Подоле. Такое решение принял Подольский районный суд по иску прокуратуры.

Конструкция стоит на прогнивших деревянных брусьях и представляет опасность для людей. Владельца колеса обязали самостоятельно снести аттракцион поскольку у Департамента территориального контроля нет возможности разобрать такую конструкцию.

В случае со сносом незаконного ресторана в Национальном парке уже после решения суда первой инстанции можно было приступить к сносу. Однако владельцы постоянно затягивали рассмотрение дела в Святошинском районном суде, потом в Апелляционном.

А теперь по неизвестным причинам дело зависло в Кассационном суде.

Также следует напомнить, что Анатолий Миколаец являлся помощником народного депутата, члена Комитета ВР по вопросам правовой политики Михаила Новикова, с которым они являются кумовьями.

Правда после наших публикаций Новиков открестился от Миколайця, официально заявил, что никаких "близких отношений" с ним не имеет. А также добавил, что готов поддержать нас в рамках правовых норм в решении проблем и защите интересов территориальной громады.

Кстати, депутат мог бы тоже подключиться и помочь выяснить, почему же дело так надолго зависло в Кассационном суде.

И еще пятнадцать объектов

Напомним, что в схеме с передачей объектов недвижимости в Киеве семье Миколайцев есть не только ресторан в Национальном парке.

Якобы по решению Брянковского городского суда Луганской области №2-2027 от 25.11.2010 г. сыну Анатолия Миколайца, Дмитрию, перешло полтора десятка объектов. Сын сразу подарил компании отца ООО "Затишок і Ко" тот самый объект в Национальном парке Голосеевский.

Только после того, как у нас вышло несколько публикаций, Миколаец-старший передал эту фирму другому лицу.

Вот эти объекты с регистрационными номерами:

913692680000 по адресу ул. Леся Курбаса, 9/1Г;

913682880000 по адресу ул. Леся Курбаса, 7/1;

913675780000 по адресу ул. Бударина (Украинского Возрождения), 3/1

913639280000 по адресу ул. Зодчих, 34-Б;

913633380000 по адресу ул. Зодчих 34/1;

913616880000 по адресу ул. Академика Ефремова, 1/2;

913598380000 по адресу ул. Туполева, 17/1;

913590380000 по адресу ул. Подлесная, 1/1;

913581380000 по адресу ул. Академика Ефремова, 1/1;

913562380000 по адресу ул. Ирпенская, 63/5;

913549280000 по адресу ул. Академика Ефремова, 1/3;

913535980000 по адресу ул. Владимира Покотило, 3/1а;

913514680000 по адресу ул. Леся Курбаса, 3/1Г;

913667080000 по адресу Бударина 2/1

913648880000 по адресу Бударина 3/2

Также в суде слушается дело и по незаконному супермаркету с автостоянкой на той же ул. Українського Відродження (бывшая Бударина), 3 не далеко от парка. Там должны были построить доступное жилье, землю под которое Киеврада отвела еще в 2011 году. Однако семья бывшего милиционера открыла там супермаркет.