Пьяной слушала русскую музыку в День траура в Киеве: как наказали женщину за развлечения на балконе

В Киеве, на балконе жилого комплекса, в день траура по погибшим в результате российской атаки 24 апреля, девушка танцевала под российскую музыку. Ее привлекли к административной ответственности.

Видео дня

Об этом сообщила столичная полиция. Правоохранители отметили, что увидели соответствующее видео в сети и отреагировали.

Видео было выложено в сеть 25 апреля – в день, когда столица находилась в трауре по 12 погибшим в результате массированной ракетной атаки российских оккупантов.

Как выяснили правоохранители, на балконе развлекалась 28-летняя жительница этого дома.

"Полицейские установили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения со стражами порядка она сообщила, что таким образом развлекалась, а о Дне памяти ей ничего не было известно", – рассказала полиция столицы.

Инспекторы провели с девушкой профилактическую беседу и составили административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По указанной статье девушке за мелкое хулиганство грозит штраф от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо общественные работы, либо исправительные работы за вычетом 12% заработка, либо до 15 суток административного ареста.

Напомним, сейчас в Украине штраф за прослушивание российской музыки в общественных местах составляет 70 грн, но его могут увеличить до 5100 до 25 500 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковской области, в одном из заведений, любительница российской музыки набросилась на женщину, которая сделала ей замечание. Фанатка музыкального репертуара страны-агрессора схватила патриотку за волосы и резко потянула.

Недавно в Украине зарегистрировали электронную петицию в Кабинет Министров с требованием заблокировать русскоязычные песни на стриминговых платформах, таких как Apple Music и Spotify. Авторы обращения настаивают, что это вопрос не только культуры, но и национальной безопасности.

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