Провокатор и лжец: Игоря Колтунова отправили в 'Чистилище' сайта 'Миротворец'

Бывший корреспондент канала 1+1, а ныне депутат Киевского областного совета от партии "Слуга народа" Игорь Колтунов был внесен в базу сайта "Миротворец". Его обвиняют в манипулировании общественно значимой информацией, сознательном распространении ложной информации, агрессивном преследовании невиновного по заказу неустановленных лиц, а также в грубом нарушении правил журналистской этики.

В частности, Колтунов клеветал на бывшего нардепа Олега Барну, который погиб, защищая Украину от агрессора. Суд признал Колтунова виновным и вынес решение публично извиняться перед семьей покойного.

Постановление вступило в действие полгода назад, но Колтунов его до сих пор игнорирует.

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Кроме того, 17 октября во время голосования облсоветом по приостановлению полномочий депутатов от пророссийской партии ОПЗЖ и отстранению их от принятия решений, присутствовавший в сессионном зале Колтунов во время голосования внезапно "исчез", чем фактически поддержал пророссийскую политсилу. Распечатки результатов голосований и фото в его соцсетях показывают, что до и после рассмотрения этого вопроса он исправно голосовал.

Также, согласно данным из открытых источников, можно отследить тесную связь Колтунова с экспредседателем Киевского областного совета и его действующим депутатом Александром Скляровым, подозреваемым в тесных коммерческих отношениях с государством-агрессором, вероятно, имеет гражданство РФ и может быть причастен к отмыванию преступных средств. В связи с чем ДБР возбудило уголовное производство против Склярова по статье "государственная измена"