Провластные нардепы наконец-то заинтересовались тем, как живет Киев во время войны: Кличко отреагировал на создание Радой ВСК

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на создание парламентом Временной специальной комиссии Верховной Рады по исследованию эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения. Он подчеркнул, что рассчитывает на основательную и эффективную работу новой временной комиссии и пообещал специалистам ВСК ознакомить их с тем, как работает столица во время войны с помощью "погружения в реальную работу".

Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

"Верховный совет создал ВСК, чтобы, по утверждению депутатов, изучить текущие вопросы функционирования и развития столицы. Хорошо, что провластные нардепы заинтересовались, наконец, тем, как происходит жизнедеятельность Киева во время войны. Когда нужно содержать, ремонтировать, восстанавливать после обстрелов инфраструктуру. Когда нужно предоставлять необходимые сервисы жителям города, обеспечивать жизнедеятельность мегаполиса.В условиях, когда в столице забирают больше налогов, в условиях нехватки работников на ключевых коммунальных предприятиях, в условиях "кошмара" городских властей и постоянных манипуляций", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он напомнил, что столица уже несколько лет ожидает принятия нардепами важных для Киева законопроектов – и по сохранению культурного наследия, и по ответственности за нарушение комендантского часа, и по административной ответственности за недопуск в укрытие, по развитию территорий города и границ столицы.

"Надеюсь, депутаты проанализируют и эту ситуацию тоже помогут Киеву, наконец-то приняв эти законопроекты. Поэтому рассчитываем на основательную и эффективную работу новой временной комиссии. Ради развития столицы, а не очередных политических лозунгов и манипуляций. Ознакомление с тем, как работает город обеспечим специалистам комиссии не выступлениями в телемарафоне и сообщениями в анонимных телеграммах каналах, а погружением в реальную работу", – подчеркнул Виталий Кличко.