"Жестоко вручали повестку": Telegram-каналы соврали о конфликте на Берестейском проспекте в Киеве. Видео

На днях в социальных сетях распространили видео с задержанием мужчины полицейскими и людьми в военной форме на Берестейском проспекте в Киеве, которое сопровождалось сообщением, что так вручают повестки. Правоохранители опровергли это заявление, заявив, что на самом деле они пришли на помощь женщине, ставшей жертвой семейной ссоры.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Правоохранители опубликовали записи бодикамер (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Друзья, соблюдайте информационную гигиену. Особенно в условиях войны. Недавно в одном из Telegram-каналов распространили видео, где полицейские, вместе с людьми в военной форме, задерживали агрессивного мужчину. Это видео сопровождалось сообщением, будто это событие произошло во время вручения повестки. Мы уверяем, что это не так", – подчеркнули в полиции.

По словам правоохранителей, на днях на Брестском проспекте экипаж полиции услышал крики женщины о помощи, и поэтому инспекторы сразу бросились к ней. Уже впоследствии было установлено, что полицейские стали очевидцами семейной ссоры.

Пьяный агрессивный муж приставал к жене и провоцировал конфликт. Он хватал ее за одежду и пытался отобрать сумку.

"Полицейские приняли решение задержать нападавшего. Недалеко от места происшествия находились военные, которые также отозвались на крики киевлянки. Поскольку задержанный своими действиями мог представлять угрозу себе и окружающим, патрульным пришлось применить физическую силу и наручники", – подчеркнули в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 22 мая, в сети распространились кадры конфликта пассажира с ребенком и полицейского на станции метро "Зверинецкая" в Киеве. В полиции объяснили, что на самом деле ситуацию спровоцировал именно мужчина – он подошел к правоохранителю и стал нецензурно выражаться.

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