Женщина в реанимации и спасатель: что известно о пострадавших от ночной атаки на Киев

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников "Шахед", массово выпущенных против столицы в ночь на 28 мая. К сожалению, смертельное ранение получил местный житель, врачи уже не смогли ему помочь.

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Трагическими подробностями глава КГГА поделился в эфире телемарафона UA Разом. Еще два человека получили ранения разной степени тяжести (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Одна женщина попала в реанимацию. Сотрудник службы ГСЧС во время выполнения профессиональных обязанностей оказался под завалами, но, к счастью, без серьезных последствий. Врачи говорят, что все под контролем, держим за него кулаки и верим, что скоро он вернется к работе полностью здоровым", – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что работа ПВО в Киеве показала свою мощь и эффективность. Правда обломки вражеских дронов при падении повредили несколько домов в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах.

Напомним, мэр Киева также отреагировал на слухи о повышении цен за проезд в общественном транспорте. Кличко обозначил, что роста тарифов не предусмотрено вплоть до завершения военных действий в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Зеленский прокомментировал массированную атаку боевыми дронами "Шахед" на Киев и другие города Украины. Подлость россиян в очередной раз стала явна всему миру – однако украинцев им больше не запугать.

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