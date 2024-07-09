Под завалами нашли тело мальчика: в Киеве выросло количество жертв российского удара. Фото и видео

В Киеве продолжается ликвидация последствий российских терактов на трех локациях. Ночью 9 июля спасатели обнаружили под руинами дома тело ребенка.

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Таким образом количество погибших возросло до 27 человек. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По состоянию на утро в Киеве в результате ракетного удара погибли 27 человек. Также известно о 117 пострадавших, которые получили ранения разной степени тяжести.

Спикер ГСЧС в Киеве Павел Петров рассказал, что аварийно-спасательные работы продолжаются на трех локациях, под завалами могут находиться люди.

В ведомстве отметили, что спасатели всю ночь разбирали завалы. В Шевченковском районе ночью было обнаружено тело мальчика. На местах происшествия привлечены 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС.

Утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. По состоянию на 23:00 известно о 37 погибших и более 170 раненых.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома. В Киеве погибли 27 человек (из них 3 детей). Пострадали 117 человек.

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