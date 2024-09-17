"Взрывы были такие, что уши закладывало": жительница Киевщины рассказала об атаке вражеских дронов. Видео
В ночь на понедельник, 16 сентября, россияне атаковали "Шахедами" Киевскую область. По вражеским целям работали силы ПВО, в регионе раздавались мощные взрывы, от которых аж закладывало уши, сказала местная жительница Наталья.
Об этом она рассказала "Суспільному". Украинка живет в 150 метрах от дома, который был поврежден во время атаки.
"Слышу громкие взрывы, даже уши закладывало. Затем на веранде увидела зарево с пожаром", – вспоминает женщина.
В селе на Киевщине, где она живет, осколками сбитых БПЛА повреждены несколько домов и пять автомобилей.
"Ночью с меньшим ребенком спускались в подвал. Осколки немного задели старшего сына, однако он уже поехал на учебу. Сегодня в планах уборка", – рассказала Татьяна, в доме которой повреждены окна, потолок и стены.
Один из поврежденных автомобилей принадлежит военнослужащему Максиму. Он сказал, что примерно в два часа ночи рядом сбивали "Шахед".
"Боевая часть сдетонировала и эта машина приняла удар на себя. Фактически, спасла жизнь нам с женой. Соседка получила осколок и сейчас в больнице. Это ужасно, когда тебе в дом влетают огромные металлические осколки и камни", – говорит мужчина.
По словам заместителя сельского головы Сергея Витенко, из-за этой атаки одна женщина была ранена – ей осколок попал в живот, врачи уже прооперировали пострадавшую.
Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба 16 сентября отразили воздушную атаку РФ на регионы Украины, в том числе столичный. На подлете к Киеву за ночь и утро понедельника было уничтожено около двух десятков дронов-камикадзе типа Shahed.
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