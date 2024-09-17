'Взрывы были такие, что уши закладывало': жительница Киевщины рассказала об атаке вражеских дронов. Видео

В ночь на понедельник, 16 сентября, россияне атаковали "Шахедами" Киевскую область. По вражеским целям работали силы ПВО, в регионе раздавались мощные взрывы, от которых аж закладывало уши, сказала местная жительница Наталья.

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Об этом она рассказала "Суспільному". Украинка живет в 150 метрах от дома, который был поврежден во время атаки.

"Слышу громкие взрывы, даже уши закладывало. Затем на веранде увидела зарево с пожаром", – вспоминает женщина.

В селе на Киевщине, где она живет, осколками сбитых БПЛА повреждены несколько домов и пять автомобилей.

"Ночью с меньшим ребенком спускались в подвал. Осколки немного задели старшего сына, однако он уже поехал на учебу. Сегодня в планах уборка", – рассказала Татьяна, в доме которой повреждены окна, потолок и стены.

Один из поврежденных автомобилей принадлежит военнослужащему Максиму. Он сказал, что примерно в два часа ночи рядом сбивали "Шахед".

"Боевая часть сдетонировала и эта машина приняла удар на себя. Фактически, спасла жизнь нам с женой. Соседка получила осколок и сейчас в больнице. Это ужасно, когда тебе в дом влетают огромные металлические осколки и камни", – говорит мужчина.

По словам заместителя сельского головы Сергея Витенко, из-за этой атаки одна женщина была ранена – ей осколок попал в живот, врачи уже прооперировали пострадавшую.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба 16 сентября отразили воздушную атаку РФ на регионы Украины, в том числе столичный. На подлете к Киеву за ночь и утро понедельника было уничтожено около двух десятков дронов-камикадзе типа Shahed.

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