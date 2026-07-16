Взрывы боеприпасов на складах в Вишневом: задержаны руководители одного из оборонных предприятий. Фото и подробности

Сотрудники СБУ задержали руководителей одного из оборонных предприятий по делу о взрыве боеприпасов на складах в Вишневом Киевской области после российской атаки. Им было предъявлено подозрение в служебной халатности.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Что известно

"Контрразведка и следователи Службы безопасности задержали генерального директора одного из оборонных предприятий и его заместителя по производству, которые допустили размещение боеприпасов на складах, расположенных вблизи жилых домов в городе Вишневом Киевской области", – говорится в сообщении.

Как сообщили в Службе безопасности, следствие выяснило, что 6 июля этого года в результате комбинированной атаки РФ по столичному региону на складах режимного объекта в Вишневом возник пожар с последующей детонацией боеприпасов, хранившихся в ангарах.

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Установлено, что эти складские помещения не были предназначены для хранения боеприпасов и использовались без соответствующих разрешительных документов. Это произошло из-за того, что генеральный директор предприятия ненадлежащим образом организовал производственно-хозяйственную деятельность. Он не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности и нормативно-правовых актов, касающихся хранения боеприпасов и взрывчатых веществ.

Кроме того, его заместитель допустил размещение боеприпасов в непригодных для этого складских помещениях в непосредственной близости от жилой застройки. Это привело к гибели и травмированию людей, а также к уничтожению и повреждению имущества гражданских лиц.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Также готовится ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вишневом Киевской области во время российской воздушной атаки 6 июля после взрывов произошла повторная детонация. Однако объект, где люди услышали повторные взрывы, не имеет отношения к Вооруженным силам Украины, заявил пресс-секретарь Генштаба Дмитрий Лиховой. Он также напомнил о запрете главнокомандующего на размещение военных объектов рядом с гражданской застройкой.

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